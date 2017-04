Zamora, la mejor tratada en la inversión del Estado en 2017 pese a caer el 10,8%

La inversión del Estado en la provincia será este año de 289,5 millones de euros, lo que supone una reducción de un 10,8% con respecto a los 324,4 millones del ejercicio anterior. Pese a ello Zamora es, con diferencia, la provincia mejor tratada de la región en las cuentas que Montoro llevó ayer al Parlamento gracias sobre todo a las obras del AVE, que siguen siendo el factor fundamental que hincha las cuentas públicas. Una inversión tan abultada que, ciertamente "tapa" numerosas carencias del presupuesto en partidas como las de la autovía A-11, que no dan para empezar las obras, la del arreglo de cuarteles de la Guardia Civil o restauración de las murallas, que se llevan cero euros, o los regadíos, aunque es cierto que muchos de los grandes proyectos ya están finalizados.

El AVE es el rey

De los 289,5 millones que llegan a Zamora, 256,9 lo hacen en alta velocidad. La sociedad ADIF_Alta Velocidad consigna 192,6 millones de euros, de los cuales 191,9 son de la línea del AVE Galicia (Olmedo-Lubián-Orense) y 700.000 de la inversión de líneas en explotación. A esto se suman las inversiones que están en la Sociedad de Infraestructuras de Transporte Terrestre (Seittsa), que suman 63,3 millones, casi todos para el AVE de Zamora, concretamente obras de plataforma. Aparecen en los presupuestos que el ministro Montoro entregó ayer en las Cortes 413.000 euros para el tramo Otero de Bodas-Cernadilla, 314.000 para Perilla de Castro-Otero de Bodas, 23,1 millones para el Cernadilla-Pedralba de la Pradería, 3,8 millones para el Pedralba-Túnel de Padornelo, y 18,2 millones para el de Zamora a La Hiniesta. Además hay actuaciones de protección de taludes que se llevan 7,9 millones, otros dos millones para expropiaciones y medio millón en gastos por desvío de la línea de alta velocidad. No figuran ni la estación de Otero de Sanabria ni el cambiador de ancho de Pedralba, a menos que se hayan incluido en el tramo Cernadilla-Pedralba.

A-11, autovía del Duero

La autovía a la frontera, desbloqueada, no parece que vaya a ver las máquinas tan pronto. El único dato que permiten atisbar los presupuestos es que comenzarán por el tramo de Alcañices-frontera portuguesa, dotado con 1,3 millones de euros para este año, cinco para el que viene y 25 millones para 2019, que es cuando podría estar la obra a pleno rendimiento. El segundo tramo es el Ronda Norte de Zamora-Ricobayo, con 616.000 euros para este año, cinco millones para el que viene y 25 para 2019. Los otros dos tramos tienen aún menos dinero: Ricobayo-Fonfría 380.730 euros y Fonfría-Alcañices 314.670 y en ambos casos no tienen consignada partida para que las obras puedan estar a velocidad de crucero hasta 2020, cuando cada uno de estos tramos contará con 25 millones. Lo que parece claro es que la autovía a la frontera no estará en servicio hasta el año 2020, y eso en los tramos más avanzados, el primero y el último. El hecho de que haya tenido que ser retocado el estudio de impacto ambiental para que no caducara habla a las claras de que aún queda no sólo mucha inversión, sino también mucho trabajo previo por hacer para sacar adelante los proyectos.

Carreteras

La rehabilitación del firme en la A-52, una autovía que lo tiene muy deteriorado en ciertos tramos, es una de las inversiones llamativas para 2017, con una dotación de casi 4,2 millones de euros. El tramo de la A-66, una obra que costó casi un millón de euros que habrá que ir pagando en 30 años se llevan este año poca cosa, 9,7 millones, y a partir del año que viene se elevan a los casi 32 millones. Una obra más modesta, pero importante, es el refuerzo del firme de la nacional 631, que tiene para este año medio millón de euros, para el que viene dos millones y para el siguiente un millón más. Esta carretera tiene el firme sumamente deteriorado.

E Infraestructuras. Grandes actuaciones aparte, el resto de la inversión estatal en Zamora se encuentra también en el apartado de las infraestructuras. Hay 3,7 millones para la variante de la línea de tren convencional Zamora-Coruña en el kilómetro 112, otros 7,9 para actuaciones de cerramiento, canaleta para comunicaciones y protección de taludes en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, dos millones para expropiaciones del AVE y otro medio millón para un desvío de esta línea. Para conservación ordinaria de carreteras están consignado 8,8 millones de euros y para seguridad vial casi 1,9 millones de euros.