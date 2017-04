Thriller de amor con firma zamorana

"Cuando eres director dejas tu impronta en el trabajo y como guionista lo había hecho, pero solo en parte. Sabía que quería dirigir esta historia para dejar mi mirada, mi punto de vista y fue la única condición que puse al productor Cristian Conti quien apoyó el proyecto desde que le comenté mi planteamiento", explica el cineasta y guionista Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla que estrena su primer largometraje este viernes, día 7, en unas 150 salas de toda España y en Zamora, en Cines Valderaduey.



El director, que ha pasado su infancia y juventud en Zamora a donde regresa con frecuencia, encara el estreno de su ópera prima tras tres años de trabajo en el proyecto que comenzó llamándose únicamente "Órbita". "Es mi tercera película como guionista y como director de cortos tengo una buena trayectoria pero no deja de ser mi debut, por lo que lograr financiación resultó complicado" atestigua. Reconoce que "mis textos pueden funcionar bien en muchos sitios, lo que ha abierto ámbitos de financiación", de hecho sus guiones anteriores ("La cara oculta" y "Retornados") han visto la luz en formato de coproducciones y " "Órbita 9" es una coproducción rodada un 80% en Colombia (en Medellín, los exteriores mientras que en Bogotá se realizó un decorado de una nave espacial), y un 20% en España, rodando en una localización futurista en el parque tecnológico a las afueras de Vitoria y en San Sebastián".



Este thriller de amor lo protagonizan Clara Lago y Álex González y se desarrolla en el contexto de un experimento científico a escala planetaria, donde se reflexiona sobre "el estado al que hemos llevado al planeta Tierra", adelanta Hatem Khraiche. "Es una historia de amor que tiene bastantes giros y sorpresas", subraya el autor del guión quien califica el thriller de "entretenido y especial" y que prefiere no dar más detalles de la trama: "Esta película es mucho mejor ir a verla sin conocer muchos detalles del argumento".



El director debuta dirigiendo a los intérpretes españoles Clara Lago, Álex González, Belén Rueda y al colombiano Andrés Parra. "Antes de empezar a levantar la película el límite es el cielo. Pedí los actores que más me apetecían en el momento en España. Les facilité el guión, hablamos de la película, todavía sin financiación. Te dicen que quieren subirse al barco y cuando ya hay dinero, se concreta", relata el director y guionista que siguió el mismo proceso con el intérprete colombiano.



Tres trabajos y una nave



Khraiche Ruiz-Zorrilla, que estudió Comunicación Audiovisual en la Pontificia y amplió estudios en Escuela de Cine de Cuba, detalla que "cuando casi no sabía cómo funciona la industria del cine hice en Cuba hice un corto donde recreaba una especie de nave espacial con menos de 300 euros. Hace cinco años en mi último corto, "Audacia" hecho con unos 40.000 euros salían dos niños en una nave espacial y en mi primera película vuelve a estar presente una nave. Son tres historias distintas pero parece que la astronave aparece en mis trabajos", rememora entre risas.



Con la cuenta atrás comenzada para el estreno y en plena promoción de la cinta, Hatem Khraiche Ruiz-Zorrilla experimenta ilusión. "Hay una mezcla de ilusión por darla a conocerlo y de deseo de llegar a la meta pues la cinta tendrá su vida propia en España, en el extranjero, con las sorpresas que conllevará, y luego en las distintas plataformas como Netflix".



Pese a estar a horas de su debut confiesa que ya tiene la cabeza en un nuevo proyecto. "Será más grande que esta cinta. Se llamará "Zero Break" y tengo muchas ganas de ponerme a escribirlo", confiesa.