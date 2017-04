La plataforma "Zamora con Susana" abre una brecha entre los cargos socialistas

Las presencias y las ausencias han cobrado protagonismo en el proceso de primarias del PSOE. La estatua de Viriato fue testigo ayer de la puesta de largo del grupo de apoyo "Zamora con Susana" que pretende aupar a la presidenta andaluza hasta la Secretaría General del partido. Un breve acto que estuvo marcado por las caras visibles que dieron este primer paso en favor de una de las tres candidaturas que concurren en esta carrera por el liderazgo de los socialistas. Antonio Plaza, Luciano Huerga y Tomás del Bien son los tres nombres propios que encabezan esta plataforma, donde también se incluyen cargos orgánicos, electos y militantes de base hasta llegar a los 110 apoyos con los que actualmente cuenta el grupo.



El alcalde de Toro, Tomás del Bien, fue el encargado de ofrecer el punto de vista de esta plataforma de apoyo a Susana Díaz. "Es la mejor candidata por sus valores de unión y victorias electorales. Estamos en una situación nunca vivida antes y que requiere lo mejor de cada uno y unión máxima. Creemos que Susana Díaz es la mejor candidata y la que mejor representa esos valores; la opción más adecuada para poder gobernar y cambiar la vida de los españoles, que es lo que hemos hecho durante décadas", expresó el regidor de la ciudad de Doña Elvira.



El primer edil de Benavente, Luciano Huerga, se unió a las palabras de cohesión del toresano. No vamos a estar contra nadie sino a favor de que nuestro proyecto sea compartido y discutido. Aceptamos las discrepancias desde el respeto y la cordialidad. Nadie se puede intentar apropiar de la palabra socialista en función de una plataforma u otra porque socialistas somos todos", indicó el benaventano. Del Bien, en esa misma línea, quiso apostillar que el PSOE no debe entrar en disputas individuales. "No estamos nadie contra nadie. Susana gana elecciones y eso es una realidad constatada. Necesitamos recuperar el electorado que se ha perdido y no vamos a descalificar a ningún compañero ni a entrar en disputas, sea en la capital o en la provincia", añadió.



Los alcaldes de Benavente y Toro estuvieron acompañados por una treintena de compañeros de partido entre los que se encontraban Cecilio Lera, alcalde de Castroverde de Campos; Miguel Alejo, alcalde de Almedia de Sayago y ex subdelegado del Gobierno; y Luis Segovia, alcalde de Morales de Toro. También acudió a la cita el secretario de Organización del PSOE de Zamora, Ismael Aguado; la secretaria general del PSOE de Benavente, Sandra Veleda; y el exsecretario provincial de Juventudes Socialistas de Zamora, Sergio Bragado.



Las ausencias, sin embargo, también fueron protagonistas en esta puesta de largo del grupo de apoyo a Susana Díaz, como por ejemplo las del nuevo equipo de dirección de Juventudes Socialistas encabezado por Nazaret Lozano. Tampoco hubo presencia de concejales del Ayuntamiento de Zamora, de diputados provinciales -excepto Antonio Plaza- ni de parlamentarios nacionales. Un juego de ausencias y presencias que ponen de manifiesto la división interna del PSOE de Zamora en este proceso de primarias que todavía no ha hecho más que empezar.