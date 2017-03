Zamora elimina del mapa la calle de Carlos Pinilla y retira el reconocimiento a Franco

La ciudad de Zamora ha desterrado definitivamente de su callejero a Carlos Pinilla y a Alfonso Peña, además de retirar la Medalla de Oro que la capital concedió al dictador Francisco Franco en el año 1949. El Pleno celebrado ayer en el Ayuntamiento sirvió para sacar adelante los tres expedientes abiertos en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, unos documentos que encontraron siempre el favor de Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos y no adscritos, pero que en el caso del Partido Popular hubo diferencias en función del personaje a tratar. Así, los populares se opusieron al cambio de la calle de Carlos Pinilla, al igual que a la retirada de su condición de Hijo Predilecto y de su Medalla de Oro. No obstante, el grupo popular votó a favor de retirar los honores a Francisco Franco y de reparar la memoria de los funcionarios y trabajadores represaliados en el 36.



No sin polémica, el equipo de Gobierno ha conseguido finalmente aprobar los tres expedientes de la Memoria Histórica que retiran los reconocimientos a Carlos Pinilla, Alfonso Peña y Francisco Franco. El viceportavoz del Partido Popular, Víctor López de la Parte, fue el encargado de defender la postura de su grupo en la votación. "Nos opondremos a la retirada de la calle de Carlos Pinilla porque aquí no vemos aplicación de ninguna Ley, sino un ejercicio de revisionismo ideológico y revanchista que sirve solo para quienes no piensan como ustedes", expresó. "Les recordamos, además, que dedicar una calle a Carlos Pinilla se aprobó en Pleno en el año 1990. Entonces, ¿qué ejercicio de aplicación de Ley es derogar un acuerdo de una Corporación democrática como aquella?", se preguntó.



El teniente de alcalde, Miguel Ángel Viñas, fue el encargado de dar la réplica. "Aquí no existe revisionismo ni revanchismo, sino justicia. Todos los nombres que aparecen en estos expedientes tienen clara vinculación con el régimen de Francisco Franco y ninguno de ellos son merecedores de distinción ni honor en la ciudad de Zamora", apuntó. A continuación, Viñas leyó en voz alta los nombres de los funcionarios y trabajadores represaliados, para finalizar con unos versos del poema "Vientos del pueblo" de Miguel Hernández.



El Partido Popular insistió en mostrar su desacuerdo con alguno de los expedientes. "Ustedes se amparan en que hay que cumplir con la Ley, pero están cumpliendo únicamente parte de esa Ley a su antojo. Insisto, están derogando, no sé en base a qué, un acuerdo democrático", expresó López de la Parte. "Para aplicar la Ley hay que ser serios y lo que vemos aquí es cierto tufillo a alcanfor de revanchismo ideológico", añadió.



Para finalizar, tomó la palabra el alcalde, Francisco Guarido, quien acusó al PP de "banalizar" este asunto. "No pueden ustedes venir aquí a trivializar asuntos tan importantes. Lo que hoy estamos haciendo es un ejercicio de justicia política, social y administrativa", concluyó el regidor.