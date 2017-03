El perfil laboral de los parados mayores de 45 no encaja con las necesidades del mercado

Las ocupaciones más demandadas por las empresas para los mayores de 45 años rara vez coinciden con el perfil de los trabajadores desempleados en este rango de edad. Esta es una de las conclusiones que se extrae del último boletín sobre la situación del mercado de trabajo en Zamora elaborado por el SEPE.



Así las cosas, y según los datos que maneja el SEPE (recabados entre los desempleados mayores de 45 años inscritos en las listas del ECYL) las ocupaciones que se quieren desempeñar son relativas a personal de limpieza de servicios de oficinas, peones de construcción, empleados administrativos sin tareas de atención al público, albañiles o conductores. Sin embargo, las empresas ya no piden muchos de esos perfiles. Los datos muestran que el grueso de las contrataciones de mayores de 45 años son para trabajar en la industria manufacturera, en el campo, como trabajadores de cuidados a domicilio o como ayudantes de cocina.



No es una conclusión nueva, aunque es la primera vez que se pone nombre a estas ocupaciones. En los informes anuales sobre la situación del mercado de trabajo en Zamora elaborados por el propio SEPE ya se indica que el perfil de los parados no coincide, en muchas ocasiones, con las nuevas necesidades de las empresas, encuadradas en un mercado de trabajo que ha sufrido un severo lavado de cara después de dos recesiones y una crisis económica que aún se nota.



Además, los datos ponen de manifiesto que los mayores de 45 años tienen muchas más dificultades para encontrar empleo que los trabajadores más jóvenes, situación que se agrava en el caso de aquellas personas sin formación superior que han perdido su puesto de trabajo después de varios años desarrollándolo en la misma empresa. Los datos son tajantes. Más del 25% de los desempleados de la provincia tienen más de 45 años de edad, un colectivo al que todos los estudios señalan como uno de los que más difícil tiene encontrar un puesto de trabajo. Aunque el porcentaje de parados en esta franja de edad es elevado poco más del 10% de los contratos afecta a estos desempleados, según los datos relativos al último trimestre del año pasado.



Los datos muestran que la contratación de mujeres en el sector servicios ha ido a más en los últimos años mientras que ha caído en agricultura e industria.