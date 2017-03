Los jueces suspenden las ejecuciones hipotecarias con cláusula de vencimiento

Los jueces de la provincia de Zamora suspenderán los procedimientos de ejecución de hipotecas de particulares (consumidores) para viviendas con cláusulas de vencimiento anticipado hasta que el Tribunal Supremo de la Unión Europea se pronuncie sobre si ese sistema debe continuar empleándose por ser el más ventajoso para el titular del préstamo o si se trata de una condición abusiva.



La consulta fue formulada por el Tribunal Supremo español al conocerse la sentencia de su homólogo comunitario que deja la puerta abierta a que sea el propio juez el que determine en cada caso si debe anularse o no la cláusula de vencimiento por la que la entidad financiera puede ejecutar la hipoteca cuando existen varias cuotas impagadas. En la actualidad, cuando se ejecuta en un procedimiento privilegiado, el titular del préstamo hipotecario se ve obligado a abonar esa deuda y la totalidad de lo que resta de la hipoteca, además de perder la casa.



La fórmula alternativa sería más costosa para el usuario, considera el Tribunal Supremo, que aboga por mantener el procedimiento privilegiado de ejecuciones hipotecarias, puesto que implicaría discutir en un procedimiento ordinario el contrato, sus cláusulas para determinar las que pudieran ser abusivas y si podría continuar teniendo vigencia sin las que fueran consideradas como nulas. Después se llevaría a cabo la ejecución de la hipoteca.



La cláusula de vencimiento anticipado implica que cuando el titular del préstamo hipotecario deja de abonar determinadas cuotas mensuales, por lo general sin especificar y a criterio de la entidad que se lo ha concedido, vence la totalidad del préstamo, con lo que el deudor se ve obligado a devolver todo el dinero y a abandonar la vivienda, ya que se le desahucia.



La decisión de los jueces zamoranos llega en un momento en el que "se está discutiendo si la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva", explican fuentes judiciales. En el caso de que la UE determinara que debe anularse, "el Tribunal Supremo dice que el procedimiento actual es el más ventajoso para el consumidor y que se continúe con él". No obstante, ha planteado ante la Unión Europea que se pronuncie sobre "si esa interpretación es o no conforme a la normativa comunitaria".



Hasta conocer la resolución europea, los once jueces de Primera Instancia e Instrucción de la provincia mantendrán paralizados los procedimientos que han registrado para la ejecución hipotecaria. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora presentó un escrito en los juzgados con esa misma petición, para suspender los procedimientos de desahucio abiertos por si pudieran ser ilegales.