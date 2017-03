El ARI de Los Bloques sufrirá una nueva intervención para evitar las filtraciones

El problema de filtraciones de agua en los fosos de los ascensores del ARI de Los Bloques obligará, presumiblemente, a realizar una nueva intervención para acabar de una vez por todas con estas deficiencias. Las persistentes lluvias del pasado fin de semana inundaron tres de los huecos del conjunto Martín Álvarez y provocaron el precinto de otros tantos ascensores, con el consiguiente enfado y denuncia de los propietarios. El Ayuntamiento de Zamora asume que, mientras el problema no remita, "está claro que hay algo que no está bien hecho" y asegura que "nadie se va a echar atrás". Es decir, que una vez hechos los pertinentes peritajes e informes, si hubiera que actuar sobre el conjunto, se hará.



El concejal de Obras del Ayuntamiento de Zamora, Romualdo Fernández, ha explicado la situación por la que pasan las viviendas del conjunto Martín Álvarez que han visto clausurados sus ascensores por las inclemencias meteorológicas. "Lo que ha ocurrido es que la empresa de los ascensores, en una inspección, ha detectado agua en los fosos y ha decretado un paro preventivo de la maquinaria. El siguiente paso es vaciar el agua para poner nuevamente en funcionamiento los ascensores, pero la cosa no terminará ahí", apunta el edil de IU.



El Ayuntamiento de Zamora entiende que la empresa adjudicataria de las obras deberá tomar cartas en el asunto. "Se hizo un modificado de obra para paliar el problema de las filtraciones y ahora estábamos en un periodo de prueba para ver si se había solucionado. Evidentemente, si hay agua en los fosos, algo se ha hecho mal y deberemos actuar; no nos vamos a echar atrás", analiza Fernández. "Lo que toca ahora es esperar a los peritajes e informes y ver si tenemos que realizar alguna actuación puntual", comenta.



La factura, entiende el Ayuntamiento de Zamora, deberá abonarla la empresa adjudicataria, al estar todavía el conjunto en periodo de garantía. "Lo razonable es que la empresa cargue con los gastos", concluye el concejal de Obras.