Los hoteles de la capital ya están llenos para los días centrales de la Semana Santa

Los hoteles de la ciudad ya tienen todas las plazas ocupadas para los días centrales de la Semana Santa. Así, cualquier intento de reserva para las noches de Jueves y Viernes Santo será infructuoso a más de quince días del Jueves Santo. El nivel de reservas que hay actualmente para otros días, no obstante, todavía dista del lleno. Así, para Miércoles y Sábado Santo están ocupadas prácticamente el 75% de las plazas disponibles en la capital, tres de cada cuatro. En Lunes y Martes Santo, así como el Domingo de Resurrección, el nivel cae ya a poco más de cincuenta por ciento, algo que se ha venido repitiendo durante los últimos años.



"Este año las reservas van bien, se ve más alegría que en años anteriores", asegura Óscar Somoza, presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de la Hostelería, Azehos. "Además, algo que no ha pasado en los últimos años, el fin de semana previo" a la Pasión, el del Domingo de Ramos, "ya se está registrando bastante actividad, lo que nos hace prever unos buenos resultados para este año", zanja Somoza.



A juicio de Azehos, un elemento fundamental para explicar el incremento de reservas de los próximos días es el hecho de que, este año sí, las vacaciones escolares de Castilla y León y Madrid coincidan con la Semana Santa. "En años anteriores los niños han tenido que ir al colegio hasta el Miércoles Santo, ya sea en Castilla y León o en la Comunidad de Madrid", los dos principales emisores de turistas a la capital zamorana, "lo que obliga a los padres a quedarse en casa aunque tengan días libres en el trabajo, algo que lastra la llegada de viajeros", explica Somoza.



Los hosteleros zamoranos centran ahora sus esfuerzos en que aumente la ocupación en los días en los que los hoteles no están llenos. En los últimos años "se ha perdido", lamentan desde Azehos, algo que ya se consideraba prácticamente como una costumbre, el hecho de que los hoteles de la capital estuvieran llenos prácticamente entre el Viernes de Dolores y el Sábado Santo. Ahora los días centrales son los que se quedan con los llenos en los hoteles y establecimientos dedicados a la estancia de viajeros, mientras que no resulta del todo complicado encontrar habitación el resto de la semana.



"A falta de dos semanas, creemos que vamos a mejorar los resultados de 2016"



"Hay turistas pendientes del tiempo que decidirán a última hora si vienen a la ciudad"