Los afectados por las cláusulas suelo tildan el arbitraje de "fracaso total"

La plataforma Stop Cláusulas Suelo de Zamora asegura que la medida aprobada por el Gobierno hace cerca de dos meses, por la cual se habilitaba un mecanismo extrajudicial para dar solución a los casos de cláusulas suelo en las hipotecas -declaradas nulas por Europa siempre que se consideren opacas y abusivas-. Por lo que refiere a Zamora, indica la plataforma liderada por el bufete de abogados de Antonio del Castillo "apenas se ha formalizado acuerdo alguno" entre los consumidores y los bancos.



Lo que la norma, según el colectivo, ha puesto de manifiesto "es la posición de dominio de los bancos, que están llamando a los clientes y les imponen unas condiciones leoninas e inasumibles" para eliminar la cláusula suelo del contrato hipotecario. Además, siempre según la citada plataforma, los bancos "no dan nada por escrito y no devuelven, al menos de entrada, los atrasos". Tampoco se habla en las conversaciones mantenidas entre entidad financiera y afectado de los gastos de constitución de la hipoteca, aunque ese es otro tema "también abusivo".



En definitiva, explican desde la asociación de afectados por las cláusulas suelo, lo que los primeros meses del decreto que regulaba el arbitraje han dejado en los afectados ha sido "desilusión", situación que se acrecienta "porque, al principio, parecía bueno y había esperanza". Así las cosas, "hemos perdido dos meses", lo que conlleva un "fracaso total" del Real Decreto Ley pactado por PP, PSOE y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. "Hasta ahora la normativa aprobada no ha servido de nada más que para dilatar el procedimiento que tiene que llevar a que el consumidor recupere el dinero que le han cobrado de más".



La plataforma de afectados por las cláusulas suelo va más allá y asegura que "los bancos siguen "amenazando" a los clientes" con algunas de las propuestas que se hacen para anular el polémico punto en el contrato hipotecario. "Cuestiones como "firma esto", "no pleitees, que vas a perder", "domicilia la nómina" o "haz un seguro" son habituales en las negociaciones surgidas tras la aprobación del decreto. Además, hay una nueva forma que es la de ofrecer retirar la cláusula suelo pero no devolver lo cobrado o bien devolver el dinero y reducir el tipo de interés".



Sobre los gastos de constitución de la hipoteca, tales como notaría o gestoría, "tampoco se está haciendo nada cuando los tribunales han dicho que, al menos en parte, dichos gastos corresponden a las entidades financieras tanto como a los propios consumidores".



La Plataforma Stop Cláusulas Suelo de Zamora recuerda que este polémico punto incluido en la gran mayoría de las hipotecas formalizadas durante los años de expansión económica "son nulas de pleno derecho en el 99% de los casos" y que "los bancos deben abonar lo cobrado de más desde el inicio del préstamo hipotecario", cantidad a la que habría que sumar el interés legal del dinero. Además, recuerda la plataforma, "si se acude a los juzgados los bancos tendrán que devolver parte de los gastos de constitución de la hipoteca, como notario, registro de la propiedad o Impuestos de Actos Jurídicos Documentados. Todo ello sin que el consumidor tenga que ofrecer ninguna contraprestación ni ninguna imposición, como domiciliar la nómina o contratar algún tipo de seguro".



Los afectados zamoranos por las cláusulas suelo recuerdan, por último, que "el Tribunal Supremo y después el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han declarado nulas" estas condiciones hipotecarias, por lo que piden al Gobierno que adopte medidas para "que no haya más pérdida de tiempo y se consiga la devolución íntegra".