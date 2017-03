Las calles a Carlos Pinilla y Alfonso Peña pasarán a la Historia en quince días

El prócer franquista Carlos Pinilla y el exministro de Obras Públicas Alfonso Peña dejarán de figurar en las placas de las avenidas que llevan sus respectivos nombres si en el próximo Pleno municipal, previsto para el día 30, prospera, como parece, la propuesta del equipo de Gobierno para despojar de tales denominaciones a ambas calles, por estar asociadas a la sublevación militar del 36. El anuncio lo hacía el alcalde, Francisco Guarido, rodeado de su equipo de Gobierno, formado por concejales de IU y el PSOE, junto al de la culminación de otros dos expedientes.



La retirada del nombre de Alfonso Peña se basa en un informe de la Secretaría General, documentada en las actas de pleno y el decreto de 1938 por el que Franco le nombra ministro de Obras Públicas. En cuanto a Carlos Pinilla, la retirada de la placa se propone "basándonos en las actas de plenos de los años 1946 y 1949 donde se propone que se reconozca hijo predilecto a esta persona" vinculada "al golpe de estado militar y los hechos violentos de 1936". Una documentación que vincula claramente a Carlos Pinilla "al franquismo y por tanto cumpliendo la Ley de la Memoria Histórica hay que retirar esa placa. No juzgamos hechos posteriores, sino los de ese momento", dijo Guarido, que zanja así la interpretación según la cual al retirarse en su día el nombre de Carlos Pinilla y haberse recuperado ya en democracia esta denominación no estaría afectada por la Ley de Memoria Histórica.



Todavía no se sabe qué nuevo nombre llevarán las calles cuando pierdan los de Carlos Pinilla y Alfonso Peña.



Además el Ayuntamiento ha culminado otros dos expedientes. Uno de ellos es el el de reparación de la memoria de los doce concejales y 43 funcionarios municipales depurados e incluso algunos asesinados (cinco ediles y otros cinco empleados) cuando los sublevados se hicieron con el poder en Zamora, en el mismo año 1936, al inicio de la Guerra Civil. Además de la declaración de reconocimiento personal y moral en el Pleno el Ayuntamiento instará al Ministerio de Justicia "para que haga lo mismo con cada uno de los funcionarios y concejales depurados".



El tercer expediente es el que retira las condecoraciones a personajes vinculados al régimen dictatorial. Entre ellos la medalla de oro concedida a Francisco Franco Bahamonde "dictador y promotor del golpe de estado" en un Pleno celebrado el 15 de marzo de 1949. Se retira también la medalla de oro concedida a Carlos Pinilla Turiño y su nombramiento como hijo predilecto del 8 de agosto de 1936. Teodoro Arredonda Lorza, el primer alcalde del Movimiento perderá también su medalla de plata, al estar evidentemente vinculado a la sublevación militar y el régimen franquista tras defenestrar a la corporación democrática.