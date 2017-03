1.500 interinos y 400 puestos eliminados, balance de los recortes en el empleo público

Los sindicatos más representativos del sector de los empleados públicos, CSIF, UGT y CC.OO. han convocado a mediodía una concentración ante la Subdelegación del Gobierno de Zamora, a las 12.00 horas, en la primera de una serie de movilizaciones conjuntas que han acordado las tres organizaciones sindicales para las próximas semanas, a fin de exigir al Gobierno que haga las modificaciones normativas necesarias que permitan a las administraciones aplicar la jornada de 35 horas a sus empleados públicos, además de su adaptación a la situación específica del ámbito docente.



Una posibilidad que ahora está paralizada y bloqueada, a pesar de que algunos gobiernos regionales, como Castilla y León, han expresado ya su voluntad de recuperar las 35 horas. CSIF recuerda que la jornada de las 35 horas la ofreció el propio Gobierno en su día, porque prefirió esta medida a subir salarios.



Asimismo, los sindicatos instan al Congreso y al Gobierno a que aprueben, cuanto antes, unos Presupuestos Generales para 2017 que posibiliten una oferta de empleo público extraordinaria, con la eliminación de la tasa de reposición, que suponga el inicio de la recuperación de los empleados públicos perdidos desde el inicio de la crisis, en el año 2010.



En el caso de Castilla y León, son unos 15.300 los empleos públicos que las administraciones han reducido y una parte proporcional se estima que afecta a Zamora. A juicio de los representantes sindicales que ayer presentaron las movilizaciones, Rosa María Herrero, de CSIF, Francisco Estravis, de UGT y Antonio Salvador, de CC.OO, desde el año 2010, cuando comenzaron los recortes, se ha podido incrementar la cifra de interinos en un número de entre 1.500 y 1.800 plazas antes ocupadas por personal fijo, mientras que unos 400 empleos directamente han desaparecido.



La aplicación de las 35 horas, señalaron los sindicalistas, podría generar unos cuatro mil puestos en la comunidad, de manera casi inmediata. Los sindicatos convocantes remarcan la importancia de que la tasa de interinidad de los empleados públicos, que ahora está disparada hasta el 30% en algunos sectores, baje hasta el 8%.



"Este año tenemos una oferta de empleo público nula en Educación, por lo que no se convocan oposiciones en 2017. Igualmente, en otros sectores hay una oferta claramente insuficiente", lamentó la representante de CSIF. "Además, se están manteniendo unas tasas de reposición que son especialmente bajas en la Administración General de la Junta de Castilla y León, en torno al 10% y menores. Pero incluso llegando al 100% en sectores como Sanidad y Educación, no se compensan las amortizaciones y reducciones de años anteriores", insistió. En Zamora, esto supone un aumento general de la interinidad en todos los sectores, que en el caso de Educación está en torno al 20%, siendo mayor en algún centro concreto. En el caso particular de Sanidad, hay gran dificultad añadida para sustituir personal en Atención Primaria, y muy especialmente a médicos de familia.



Las movilizaciones proseguirán con una nueva concentración prevista para el 4 de abril a las 12.00 horas frente al edificio de Cultura de la Junta.