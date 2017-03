Más de una veintena de médicos de la bolsa de empleo rechaza ir a Sanabria

Más de una veintena de médicos a los que se ha propuesto ocupar interinidades en Sanabria con el fin de paliar el déficit de profesionales en la zona han declinado esta opción, según las fuentes consultadas por este diario, lo que refrenda las dificultades para encontrar facultativos que puedan ocupar las vacantes existentes.



El responsable del Sindicato Médico, Tomás Toranzo explica que son razones sociogeográficas las que explican la negativa de los médicos a acudir a zonas como Sanabria y desde su punto de vista ha sido la política de ahorro que ha llevado a cabo la Administración la que no ha permitido abordar el problema, que ahora mismo, una vez que se presenta, es muy difícil de solucionar, al menos a corto plazo. Toranzo explica cómo medidas como la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, que permitió a Sacyl rechazar todas las peticiones de permanencia en el servicio activo a partir de esa edad se tomaron con el fin de ahorrar dinero, pero no se vieron acompañadas por una cifra de contrataciones nuevas similar a de los médicos que se jubilaban. A ello se une la falta de médicos, que es real, para explicar los problemas de cobertura de plazas en zonas como Alta Sanabria, Sanabria o Aliste.



"La gente no quiere ir a Sanabria fundamentalmente por la distancia y el aislamiento, y no tanto por la presión asistencial o las condiciones de trabajo", considera Toranzo. "Como ya advertimos las políticas de ahorro iban a traer estos problemas de falta de médicos en algunas zonas. Pero hay que tomar medidas a medio y largo plazo, porque si no cuando quieres buscar soluciones el problema te ha comido las orejas".



El responsable del Sindicato Médico sí cree que los directivos de Sacyl "están haciendo todo lo que pueden" para buscar médicos que quieran ir a Sanabria, "el problema es que hacen todo lo que pueden cuando ya no hay solución, en lugar de haber tomado medidas antes".



Desde hace tiempo se viene reclamando que haya un incentivo para hacer más atractivo este tipo de plazas de difícil cobertura a los profesionales, pero de momento no parece que se haya establecido un plan en este sentido. La discriminación salarial positiva, por ejemplo, podría tener problemas de encaje legal, señaló en su última visita a Zamora el gerente regional de Sacyl, Rafael López.



Además de las bolsas de interinos en los últimos años Sacyl ha recurrido a ofrecer contrataciones a algunos de los médicos que acaban la formación MIR en la provincia, dentro del denominado programa de fidelización. Podía ser también una posibilidad para intentar que haya médicos para las zonas más alejadas de la provincia, aunque aún faltan algunos meses para que salga una nueva promoción. Y está por ver que los profesionales elijan acudir a una zona alejada como Sanabria, sobre todo en un momento de falta de facultativos que ofrece a los doctores la posibilidad de destinos más atractivos.