La contaminación por partículas del aire provoca muerte prematura a 247 zamoranos

La contaminación por partículas del aire ha provocado la muerte prematura de 247 zamoranos en una década, de acuerdo con el estudio dirigido por el jefe del departamento de Epidemiología y Bioestadística de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, Julio Díaz. El trabajo, titulado "Evaluación de la mortalidad a corto plazo atribuible a las partículas contaminantes en España" explica que este factor ha provocado 26.830 muertes en toda España. La gran novedad de la investigación es que contiene datos de todas las provincias españolas, aunque sólo ofrece las estimaciones de muerte en una década que son estadísticamente significativas



Los investigadores han echado mano de los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Ministerio de Medio Ambiente correspondientes al periodo comprendido entre 2000-2009. El estudio de Julio Díaz, publicado en la revista especializada "Environmental Pollution", destaca que el 90% de la mortalidad atribuible a las partículas se produce por debajo de los niveles que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera seguros. Y por esta causa el epidemiólogo cree que habría que "intentar rebajar los niveles establecidos por la Organización Mundial de la Salud".



Así, las recomendaciones de la OMS son que no se superen los 50 microgramos de partículas por metro cúbico de aire de media a lo largo de un día. Pues bien, Zamora superó ese límite el 7,3% de los días del periodo de una década considerado. Para hacerse una idea de lo que supone, Oviedo superó ese límite el 44% de los días; Córdoba, el 40%; Sevilla, el 23%; Madrid, el 13,5%; y San Sebastián, el 8%.



El trabajo indica que cada diez microgramos de contaminación de más, el riesgo de muerte prematura aumenta un 0,9%. Los daños a la salud están, además, vinculados a cualquier cantidad, es decir, no existe un límite de partículas en la atmósfera por debajo del cual no se ocasionen daños a la salud.



Ha habido otros trabajos sobre la incidencia de los contaminantes en las muertes. Así, los últimos datos de la OMS indican que serían unas 6.860 personas las que fallecieron de manera prematura en España en el año 2012 por culpa a la contaminación atmosférica. En el trabajo dado a conocer ahora por el investigador español serían 2.683 las muertes anuales provocadas por los contaminantes atmosféricos, pero sólo por partículas, es decir, sin tener en cuenta sustancias como el ozono, el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre. Todos ellos están relacionados con las emisiones de contaminantes como los que expulsan los tubos de escape de los automóviles.



Julio Díaz, quien firma el trabajo con Cristina Ortiz, Cristina Linares y Rocío Carmona establece que de las 2.683 muertes anuales prematuras, 651 están asociadas a enfermedades respiratorias y otras 556 se relacionan con problemas cardiovasculares. El resto de fallecimientos se debe al agravamiento de otras patologías. En el caso de Zamora, el trabajo sólo encuentra una relación estadísticamente significativa con las muertes relacionadas con causas respiratorias, y no por el resto (circulatorias o de otros tipos).



Las pirámides de población de cada territorio, los episodios de frío polar o de ola de calor han sido tenidos en cuenta por los investigadores para tratar de entrar lo más posible en un detalle provincial de la incidencia que pueden tener las contaminantes en la mortalidad prematura.



En Zamora existe una estación de medida de la contaminación atmosférica que mide, entre otros, ese parámetro de las partículas en suspensión en el aire, distribuidas según su tamaño.