La Policía Municipal anuncia movilizaciones contra el "decretazo" de jornadas extraordinarias

La Policía Municipal de Zamora pondrá en marcha una campaña de movilizaciones en protesta por la falta de respuesta ante sus reivindicaciones laborales. La escasez de efectivos para cubrir los turnos, la pérdida de plazas vacantes y cuestiones relacionadas con las condiciones del trabajo son las razones que han llevado a los agentes a plantearse estas medidas drásticas. Sin embargo, el detonante ha sido un Decreto de Alcaldía firmado esta misma semana en el que se obligaba a los agentes a realizar jornadas extraordinarias por encima de las fijadas en su calendario ordinario de trabajo los días 18 y 19 de marzo para cubrir los numerosos eventos deportivos del fin de semana. Algo que los agentes no están dispuestos a que se repita.



El conflicto de los agentes de la Policía Municipal con el Ayuntamiento de Zamora se remonta al inicio de las conversaciones en la mesa de negociación en el año 2015. Una falta de comunicación entre ambas partes que se recrudeció este pasado diciembre, cuando "una gran mayoría" de los policías comunicó mediante escritos al Consistorio y la Jefatura su intención de no prestarse voluntarios para realizar trabajos extraordinarios fuera de su calendario laboral del año 2017 a modo de protesta por la ausencia de soluciones a sus problemas de plantilla.



El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España, al que pertenece un alto porcentaje de los agentes de Zamora, es el que ha anunciado ahora las medidas de presión hacia el Ayuntamiento de Zamora. "Aunque sí se han mantenido reuniones entre los representantes de la plantilla y los responsables políticos, a día de hoy no se ha resuelto ninguno de los problemas que se plantearon al equipo de Gobierno hace ya nueve meses, y por ese motivo los funcionarios policiales siguen firmes en su postura de no prestarse voluntarios para realizar jornadas extraordinarias por encima de su cuadrante laboral", apuntan.



La coincidencia de diversas pruebas deportivas este fin de semana, que requieren de la presencia de la Policía Municipal, se ha convertido en el detonante de este conflicto. "Como los efectivos del turno ordinario no son suficientes para cubrir los eventos deportivos que se celebran en la ciudad durante este fin de semana, la Jefatura ha notificado a un número considerable de agentes que quedan obligados a prestar servicio para dar cobertura a dichos eventos, amparándose en un Decreto que el alcalde dictó al efecto el pasado día 14 de marzo", analizan. "Una asamblea de trabajadores decidió el jueves recurrir el Decreto, aunque los agentes, conscientes de su obligación y responsabilidad para con sus conciudadanos, atenderán su trabajo durante el fin de semana", concluyen los representantes de la Policía.