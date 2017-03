Zamora: Los dos ladrones que asaltaron a una pareja cuando dormía irán 8 años a prisión

Dos de los ladrones que asaltaron a un matrimonio de ancianos, ella ciega, mientras dormía cumplirán ocho años y medio de prisión por los delitos de robo con violencia y de estafa, además de abonar una multa por las lesiones causadas al propietario de la vivienda en la que entraron hacia las tres de la madrugada del 30 de mayo de 2014 para robar 8.000 euros de un armario, dinero que deberán devolver ahora. Los condenados reventaron de una patada la puerta del dormitorio del matrimonio, de avanzada edad -que dormía con la llave echada por dentro-para acceder al lugar en el que se hallaba el dinero.



El anciano tardó diez días en curarse de las heridas sufridas cuando trató de impedir que los dos procesados, españoles, sustrajeran el dinero, del que conocían dónde estaba porque el día anterior habían acudido a la vivienda de Alcubillas de Nogales haciéndose pasar por operarios de la luz que iban a hacer una revisión de electricidad, servicio por el que la pareja les entregó 3.000 euros.



La magistrada del Juzgado de lo Penal considera, por ello, que hubo un delito de estafa, por el que les impone un año de prisión al acusado cuyas iniciales son A.G.R.; y a J.R.V.M., una condena de seis meses de reclusión al haber admitido los hechos y mostrarse arrepentido, de modo que tendrá que cumplir un total de cuatro años de cárcel. El otro procesado deberá cumplir cuatro años y medio de reclusión. Ambos deberán devolver los 11.000 euros de forma solidaria.



Por el robo con violencia cada uno de los dos procesados deberá cumplir tres años y seis meses de cárcel, dado que las víctimas eran "de edad avanzada, una de ellas ciega, que se encontraban solas en casa, notoriamente desprotegidas", de acuerdo con lo que recoge la sentencia. De esas circunstancias, determinantes para que la paraja les pagara los 3.000 euros, se valieron A.G.R. y a su compañero para estafarles el 21 de mayo de 2014 con el cobro de un trabajo que no realizaron.



Los dos ladrones entraron en la vivienda de la pareja entre las dos y las tres de la madrugad, saltaron la tapia del patio interior de la casa, para lo que utilizaron una escalera. Desde allí, penetraron en el domicilio de los ancianos en Alcubillas de Nogales. Dentro de la vivienda, se dirigieron al dormitorio en el que los ancianos dormían y rompieron la puerta, cerrada con llave por dentro, entraron en el interior y se enfrentaron con el hombre. Los dos ladrones se dirigieron directamente al armario en el que sabían que había una caja metálica que contenía los 8.000 euros.



Agresión al anciano



El anciano recibió "varios golpes" cuando trató de evitar que se llevaran el dinero, con lo que le causaron lesiones en el costado derecho y en el codo. De inmediato huyeron del lugar en diferentes vehículo: A.G.R. en un automóvil en el que le esperaba su esposa. Los dos procesados tendrán que pagar 600 y 360 euros al anciano por las heridas que le causaron al empujarle cuando trató de impedir el robo la madrugada del 30 de mayo de 2014.



Ambos tienen antecedentes penales, aunque uno de ellos no computables. El otro está condenado por otro robo con violencia en la provincia de León a tres años y medio de prisión. Los dos han sido juzgados por asesinato,



La juez absuelve a una tercera persona que acompañó a los dos delincuentes, la esposa de A.G.R., pero que no participó en el delito, sino que se encontraba en el vehículo de su marido, esperando en la calle, pero "sin que realizara labores de vigilancia o de otro tipo". De hecho, el otro acusado la exculpó desde un principio y llegó a manifestar que el plan para robar fue ideado por ellos y que lo llevaron solos a la práctica.