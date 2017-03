Los salarios empiezan el año con subidas del 1,19% en la Zamora

Los trabajadores que han negociado sus convenios en los primeros dos meses del año han conseguido unos leves incrementos de sueldo, que pese a todo son mayores que los alcanzados durante los últimos años. Así las cosas, y según la estadística que publica el Ministerio de Empleo, los convenios negociados entre enero y febrero se han traducido en incrementos de sueldo del 1,19%.



Aunque la cifra no es muy elevada, sí que es importante por diferentes razones. Primero, porque por primera vez en muchos años los sueldos superan los incrementos del 1%, algo habitual en los años previos a la crisis económica pero que para muchos trabajadores se ha convertido en una quimera. Segundo, porque Zamora ya no ocupa los puestos de cola a la hora de hablar de revalorización salarial. Los zamoranos que han pactado nuevos convenios son los terceros de la comunidad con más incrementos salariales. Zamora, además, supera la media regional en aproximadamente un 0,1% -poco, pero antes siempre estaba por debajo- y está muy cerca de los datos nacionales.



En total, según la misma estadística del Ministerio de Empleo, entre enero y febrero la patronal y los sindicatos han llegado a acuerdos para renovar o sacar adelante siete convenios colectivos. Los nuevos acuerdos afectan a un total de 246 empresas de la provincia en las que trabajan 1.122 trabajadores.



Los convenios de empresa, aunque son menos y afectan a menos trabajadores, se muestran como los más efectivos para alcanzar aumentos de sueldo de los trabajadores. Durante los dos primeros meses del año se han formalizado tres convenios de estas características, que afectan a 363 trabajadores de la provincia. Los aumentos de sueldo alcanzados fueron, como término medio, del 1,62%.



Por lo demás, durante los primeros meses del año se han firmado cuatro convenios sectoriales, que afectan en total a cerca de ochocientos trabajadores y que se han traducido en aumentos de sueldo de casi el uno por ciento -0,99% concretamente-.



Además, con las estadísticas en la mano, puede concluirse que los trabajadores que durante los dos primeros meses del año han renovado sus convenios han ganado poder adquisitivo. Los datos que elabora el Instituto Nacional de Estadística relativos al IPC indican que, en enero y febrero, los precios han caído un 1,1% en la provincia de Zamora. Sumado esto al incremento salarial, la ganancia del poder de compra ronda los dos puntos porcentuales.



Sin embargo, hay que tener en cuenta que el IPC de los primeros meses está muy condicionado por las rebajas, lo que viene a traducirse en que buena parte de los productos de consumo básico no han visto reducido su precio. Aunque las estadísticas hablen de ganancia de poder adquisitivo, esto no se traduce, por ejemplo, en alimentación.