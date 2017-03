Castro reconoce que el censo de afiliados del PP puede estar inflado

El secretario del Partido Popular de Zamora, Alberto Castro, ha reconocido que los datos de afiliación en la formación pueden no ser correctos, dado que no hay forma de retirar a los fallecidos del listado hasta que no existe la pertinente notificación por parte de la familia. Castro, que ha apelado a la "transparencia" del proceso de primarias de esta tarde, asegura que es deber del partido a nivel nacional la depuración de los censos. "Depurar las listas le corresponde a la organización, al partido a nivel nacional. Nosotros podemos depurar los que conocemos. Si hay un fallecimiento que nos consta o nos lo avisa la familia, lo retiramos. Igualmente con las bajas que nos piden los afiliados. Pero no hay comunicación total sobre fallecidos y puede darse el caso de que sigan formando parte de las listas", indica.

Los afiliados del Partido Popular de Zamora están llamados a las urnas esta tarde en horario de 16.00 a 20.00 horas para elegir a su preferido entre los precandidatos Alfonso Fernández Mañueco y Antonio Silván. "Garantizamos la transparencia y legalidad del proceso. El que haya querido votar, se habrá apuntado. Creo que la movilización es buena", explica el secretario del PP.