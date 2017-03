El Complejo Asistencial de Zamora formará alumnos de grado de medicina

Los estudiantes de Medicina de la Universidad de Salamanca, que hasta ahora hacen el denominado "rotatorio", es decir, las prácticas clínicas por distintos servicios, exclusivamente el hospitales de la capital charra podrán recibir esta formación también en los complejos asistenciales de Zamora y León, según los planes que está desarrollando el decanato. Se trata de que los hospitales salmantinos, actualmente en proceso de obras y con gran saturación de estudiantes en formación, no sólo de Medicina, sino también de Enfermería y otras disciplinas, puedan tener un poco de desahogo mediante el envío de estudiantes a cursar esta etapa de la formación en otras provincias, entre ellas Zamora.



La medida está levantando cierta polémica en Salamanca porque hay alumnos que temen verse obligados a desplazarse para hacer el rotatorio a otras provincias distintas a su lugar de residencia habitual durante el curso. Está también el caso de Ávila, que tenía un convenio con una universidad privada de Madrid para que los alumnos realizaran prácticas, pero a quien la Universidad pide exclusividad si quiere que se envíen alumnos.



Ya desde hace años se está planteando la posibilidad de que el Complejo Asistencial acogiera alumnos de Medicina, aunque hasta el momento la medida no ha llegado a cuajar. Ahora, sin embargo, parece que el plan del Decanato está más elaborado y según señalan fuentes periodísticas de Salamanca ya se estarían produciendo conversaciones entre la Facultad y la gerencia del Complejo Asistencial de Zamora para arbitrar la posibilidad de estas prácticas.



En todo caso, y frente a los temores de los alumnos, el Decanato de Medicina mantiene que los desplazamientos a León o Zamora serían voluntarios por parte de los alumnos. La medida, en todo caso, entraría en vigor ya el curso que viene e incluso algunas fuentes indican que estaría previsto un cambio en los planes de estudio para concentrar las prácticas en sexto y de esta manera favorecer que los estudiantes eligieran Zamora o León, aunque tal medida no está confirmada.