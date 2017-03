El censo de zamoranos que viven en el extranjero crece en 432 personas en un año

El censo de zamoranos residentes en el extranjero sumaba a fecha 1 de enero de este año las 21.751 personas, que son 432 más que un año antes y 2.980 si la comparativa se hace con la fotografía de hace un lustro. Son los últimos datos, publicados ayer, que constatan que circunstancias como las de la crisis económica siguen actuando como elemento de expulsión de emigrantes lejos de las fronteras no solo provinciales, sino del país.



Las cifras siguen detectando un fuerte peso de la emigración a países como Argentina o Cuba, sin duda por efecto de las sagas familiares que en su día marcharon hacia esos países, en las primeras décadas del pasado siglo, mientras que el establecimiento en Europa no se ve tan claro, quizá porque no todo el mundo se censa como residente en el exterior salvo que se asiente en el país para un periodo largo de tiempo.



Sea como fuere los datos indican que hay 21.751 zamoranos viviendo por el mundo. En Europa hay 5.946, de los cuales una parte importante está en Alemania (1.448), Francia (2.251) o Suiza (993). En Reino Unido, sin embargo, solo aparecen 310, lo que indica que la emigración a este país, muy intensa, no acaba de cuajar para estancias a largo plazo. En Andorra hay 150 zamoranos, en Austria 24, en Bélgica 278, en Dinamarca 14, en Finlandia 8, en Grecia 5, en Irlanda 33, en Italia 106, en Luxemburgo 19, en Noruega 10, en los Países Bajos 129, en Polonia 4, en Portugal 116, en la República Checa y Rusia 2 y en Suecia 34. En el resto de países europeos solo viven diez zamoranos.



África no es un continente demasiado propicio para los zamoranos, ya que solo 34 residentes están inscritos en el censo. Hay zamoranos en Guinea Ecuatorial, Marruecos, Senegal o Sudáfrica, uno en cada país, 15 en Sudáfrica y 16 en el resto de países.



América, sin embargo, es el continente con más zamoranos emigrados, 15.610. Especialmente extensas son las colonias de Argentina, con 9.341 componentes y Cuba, con 2.641. Nada desdeñable es la presencia de zamoranos en Brasil, 818, Venezuela, 514, Estados Unidos, 499, Méjico, 374 o Chile, 325



En Bolivia hay 72, en Canadá 65, en Colombia 141, en Costa Rica 53, en Ecuador 41, en El Salvador 7, en Guatemala 57, en Honduras 91, en Panamá 86, en Paraguay 80, en Perú 129, en República Dominicana 102, y en Uruguay 172.



La presencia zamorana en Asia es también escasa, con solo 59 personas censadas. Hay una docena en Arabia Saudí, ocho en China y los Emiratos Árabes, cuatro en Filipinas, uno en Israel, 3 en Japón, uno en Jordania, cinco en Qatar, dos en Turquía y otros 15 en el resto de países.



Sin embargo, el Oceanía el número de zamoranos dobla a los residentes en Asia. El censo contabiliza 102, casi todos (cien) en Australia y los otros dos en Nueva Zelanda.



Las nuevas inscripciones sumaron 782 personas, con un claro protagonismo de América, 601 y especialmente Argentina (234) y Cuba (194). Brasil, con 31 zamoranos nuevos inscritos el pasado año y Estados Unidos y Méjico, con 24 y 25 son los otros tres países con más atractivo para la emigración zamorana en América.



En el caso de Europa, absorbió a 166 de los zamoranos inscritos como nuevos residentes en el extranjero. Alemania es uno de loa países más atractivos, con 40 censados nuevos, lo mismo que Francia, también con 40 o Reino Unido, con 27. Suiza y Bélgica se quedan con 14 y 16 respectivamente. Cinco zamoranos marcharon en el último año a Australia, cuatro a los Emiratos Árabes o 14 a Venezuela por señalar algunos destinos exóticos.