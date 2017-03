Hallada una cría de nutria con heridas graves en la orilla del Duero

Integrantes de Naturzamora hallaron en la tarde de ayer una cría de nutria gravemente herida en las riberas del Duero a la altura del parque de Las Pallas, en Zamora. El animal sufría importantes quemaduras, al parecer causadas por el incendio de una zona de vegetación palustre en el área mencionada. Seguramente la joven nutria se encontraba refugiada entre la vegetación cuando se provocó el incendio y no pudo escapar a tiempo, según explica Naturzamora en un comunicado.

Estos ciudadanos se pusieron en contacto con los servicios responsables a través del 112, que respondieron que hasta el día siguiente no podían hacerse cargo del animal (una especie protegida). Ante esta situación, sabiendo que la cría difíclmente sobreviviría tanto tiempo sin cuidados, optaron por llevarla por sus propios medios a una clínica veterinarina de la ciudad, donde la pequeña nutria recibió una atención de urgencia, en espera de poder conducirla a la mañana siguiente al CRAS de Villaralbo. Al respecto, Naturzamora agradece a los profesionales de la clínica veterinaria Kinditin por su amable y desinteresada atención.

Desde Naturzamora queremos denunciar "estos hechos de gran gravedad". En primer lugar, la asociación considera "imcomprensible de que no exista un protocolo o sistema urgente para asistir a especies protegidas que no pueden esperar horas para ser asentidas". En segundo lugar, "la brutalidad de la quema intencionada de vegetación natural que se produce con demasiada frecuencia, con todas las implicaciones negativas que conlleva para nuestro medio natural y para las especies animales que lo habitan". La quema de carrizales, espadañales y junqueras supone la muerte para numerosas especies de animales, así como la pérdida de refugios y lugares de reproducción para muchas otras. En el mismo sentido, Naturzamora cree que "la política habitual de destrucción de la vegetación palustre llevada a cabo desde distintas administraciones resulta no sólo ambientalmente inapropiada, sino además contraria a la educación ambiental, pues colabora al mantenimiento y propagación de los prejuicios negativos que existen en su contra. Prejucios que carcecen de fundamento científico y que, sin duda, están detrás de cas os tan patéticos como el que acaba de suceder en nuestra ciudad".