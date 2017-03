Los proyectos de la autovía de la frontera han estado paralizados durante siete años

En marzo del año 2009 la Dirección General de Carreteras adjudicaba el contrato para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la Autovía del Duero A-11, entre Zamora y la frontera portuguesa, dividida en cuatro tramos, y un año más tarde, en 2010, el mismo organismo suspende temporalmente los cuatro proyectos. Hoy, en marzo de 2017, siete años más tarde, el Ministerio de Fomento está llevando a cabo la actualización del procedimiento de evaluación ambiental, un trámite necesario para evitar que el estudio de impacto ambiental, publicado en 2007, siga vigente y no caduque, lo que podría significar un retraso añadido de años en la construcción de la infraestructura, como ocurrió con la Zamora-Benavente, en la que el largo periodo de parálisis dejó obsoleto el documento.



Fue en 2015 cuando, oficialmente, se reanudan de nuevo los proyectos con una orden de levantamiento de la suspensión. Sin embargo, reconoce el propio Ministerio "dado que han pasado ocho años desde la aprobación ambiental del proyecto, se hace necesario solicitar que la declaración de impacto ambiental siga vigente al no haberse detenido el proceso por decisión del promotor ni haber cambiado las condiciones del medio ni de las medidas previstas".



El proyecto actualmente en exposición pública no fija concretamente los plazos de ejecución de la infraestructura, aunque en los estudios de tráfico del documento se menciona claramente la fecha de 2021 como el horizonte de entrada en servicio de la infraestructura. Parece, siendo realistas, un plazo bastante corto para una autovía de 71.408 metros que se estima tendrá un coste de 328,4 millones de euros, a razón de 4,6 millones de euros el kilómetro. El tramo más caro es el último, Alcañices-frontera con Portugal, de 16,7 kilómetros, que sale por 95,5 millones (5,72 millones por kilómetro) y el más barato el de Ricobayo-Fonfría, de 17,5 kilómetros, que cuesta 72,7 millones (3,61 millones el kilómetro). El tramo Zamora Norte-Ricobayo, de 16,9 kilómetros, cuesta 79,9 millones y el Fonfría-Alcañices, de 17,5 kilómetros, 80,1 millones.