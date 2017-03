Margarita Robles exige al PP medios para romper el silencio contra el maltrato machista

"Cuando en un juzgado de violencia de género pueden coincidir maltratador y víctima porque no hay recursos suficientes, ¿qué garantía estamos dando a esa mujer maltratadas?, la mujer no está suficientemente protegida", ha declarado la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la socialista Margarita Robles, que ha criticado en Zamora al Gobierno del PP por el recorte en un 26% del presupuesto para combatir la violencia de género cuando hay 390 denuncias diarias en todo el país por maltrato machista.



La diputada del PSOE, que ha intervenido en una tertulia en Zamora sobre "Justicia, femenino y singular", organizada por la Agrupación socialista de Zamora capital para conmemorar el Día de la Mujer, ha exigido que se actúe en la escuela, en la familia y en la sociedad para combatir esta lacra social, con la que "no se está siendo suficientemente contundente", por lo que "estamos llegando a una situación de mucho silencio". Más juzgados de violencia de género sí, ha manifestado, pero "con medios, sino no me sirve".



Robles ha denunciado el "techo de cristal" existente en la Administración de Justicia que impide que las mujeres lleguen a ocupar altos cargos en los órganos judiciales, tales como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, al tiempo que ha criticado con dureza al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por justificar con lo que supone una "enorme ofensa para miles de mujeres juristas" en la carrera judicial el que el Constitucional solo vaya a contar con dos magistradas entre sus 12 integrantes al indicar que esto era así porque "no hay mujeres a partir de 40 o 45 años con una cualificación suficiente", un comentario "muy doloroso".



Al acto se ha sumado el secretario del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, quien ha arremetido contra los recortes de la Junta del "45% en los presupuestos para luchar por la igualdad de género y contra la violencia de género", así como para poner en marcha la Ley de Igualdad Salarial, en una comunidad que tiene una tasa de actividad femenina muy por debajo de la masculina". La brecha salarial es del 25%, "lo que genera también una injusticia intolerable", concluyó Tudanca.