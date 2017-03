Los créditos de los bancos no repuntan y registran su nivel mínimo en 2016

El grifo crediticio continúa cerrado en la provincia de Zamora, situación que afecta negativamente a las familias y, sobre todo, a las empresas y emprendedores, que necesitan del dinero prestado para acometer nuevas inversiones. Según los datos del servicio de estadística de la Junta de Castilla y León el dinero que debe el sector privado zamorano a las entidades financieras ha caído en el año 2016 a la cifra más baja de la serie histórica. Los créditos concedidos en los últimos años ya se están amortizando y los nuevos no alcanzan para compensar la balanza.



Con estos mimbres, las empresas y particulares de la provincia deben a las entidades financieras, a fecha de finales del año pasado, 2.346 millones de euros. Puede parecer una cifra elevada pero poco tiene que ver con las registradas hace no muchos años. Por ejemplo, en el año 2010 el sector privado zamorano acumulaba una deuda de 3.648 millones de euros, unos mil trescientos más que ahora. Desde entonces la cifra total no ha hecho más que bajar hasta alcanzar los datos actuales. Fue en el año 2013 cuando se superó a la baja la barrera de los tres mil millones de euros adeudados a las entidades financieras. El año 2015 se rompió la barrera de los 2.500 millones, lo que anticipaba la cifra actual.



Por su parte, la deuda de las administraciones públicas también ha caído considerablemente si se comparan los datos actuales con los de hace poco más de un lustro. Sin embargo, al contrario de lo que ha sucedido con el sector privado, los préstamos que las administraciones públicas han recibido de las entidades financieras sí han tenido altibajos.



A fecha de finales del año pasado las administraciones públicas debían 44,2 millones de euros a los bancos y cajas. La deuda total es menos de la mitad de los 98 millones de euros que se adeudaban a fecha de finales del año 2010. No obstante, esta no es la cifra más alta de la serie histórica, porque en el año 2012 la deuda superó los 111 millones de euros. Desde entonces y hasta ahora la tónica ha sido siempre descendente, según los datos.