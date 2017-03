José Luis Concepción: "El Ministerio no puede seguir haciendo oídos sordos: necesitamos más medios"

La implantación del sistema digital en la Administración de Justicia trae de cabeza a jueces, fiscales, funcionarios y abogados es un clamor en este ámbito, donde hasta hace apenas una década la tramitación de expedientes se hacía a mano y con máquinas de escribir. La modernización se está queriendo imponer con calzador, los medios, según denuncian estos colectivos, siguen siendo insuficientes.



-Las quejas por las deficiencias en el sistema informático son continuas, ¿hay visos de que se solucione?



-Nos han embarcado en esta aventura muy ambiciosa, de la que vamos a salir bien, a base de buena voluntad, estoy convencido. Era imprescindible porque no podemos seguir en el siglo XIX, como estábamos, cuando vivimos ya el año 2017, pero lo han hecho con pocos medios y eso produce problemas todos los días, como la caída del sistema informático en todos los juzgados, días en los que no se ha podido trabajar nada. Y cada día hay una aventura, no tenemos capacidad de resolución, pero sí de denunciar y poner de manifiesto al Ministerio y la Subdirección General de Nuevas Tecnologías y a la Dirección General, a la Secretaría de Estado o al propio ministro los problemas.



-¿El Ministerio tendrá en la calle a los jueces si insiste en dar la espalda a la reivindicación de que se dote de más medios a los juzgados para solventar los problemas existentes con la digitalización de la Justicia?



-Si sigue haciendo oídos sordos a nuestras reivindicaciones..., que son lógicas, porque somos los primeros interesados en que todo vaya bien, los primeros que nos hemos involucrado en la implantación del sistema, había muchas reticencias y desde los órganos de Gobierno del Poder Judicial hemos dado un paso al frente, pero nos tienen que respaldar con medios, con que el sistema funcione.



-¿Tienen previsto reunirse con el ministro o de qué manera van a hacerle llegar esas quejas?



-Hay una comisión mixta del Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Justicia que es donde tienen que resolverse estas cuestiones.



-¿Como presidente del Tribunal Superior de Justicia trasladará estas reivindicaciones al Consejo del Poder Judicial?



-Sí, sí, claro, y lo trasladaremos al propio Ministerio. Haremos llegar también lo que hemos abordado en la comisión de trabajo con el Consejo General de la Abogacía de Castilla y León en la reunión de Zamora del día 8, en la que estuvieron el presidente Fernando García Delgado y quien le ha sustituido, Julio Sanz Orejuelo; el presidente de la Audiencia de Zamora, Jesús Pérez Serna; y el decano del Colegio de Abogados de Zamora, Norberto Martín Anero. Nadie mejor que los jueces y los abogados para conocer qué disfunciones existen.



-¿Qué es lo que falta para que esa digitalización del expediente judicial pueda funcionar correctamente?, ¿cuando hablan de más medios a qué se refieren?



-Más capacidad en los programas informáticos que utilizamos, programas más ambiciosos, unos instrumentos, ordenadores más actuales. Hemos estado trabajando hasta hace poco con ordenadores desechados de otros ámbitos de la Administración después de 15 años de uso, así no se puede ir a ningún sitio. Nos están instalando unos "surface" en el territorio ministerio para que podamos trasladarlos a casa porque por la tarde el juez también trabaja en su domicilio.



-¿Qué les permitirán esos nuevos ordenadores?



-Que los jueces puedan realizar la firma digital desde su domicilio y volver al día siguiente con ese aparato y conectarlo en su despacho. Diré, como curiosidad, que yo que llevo doce años al frente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y que antes ejercí en Cataluña, ya utilicé allí un mecanismo parecido en el año 2004/2005 y ahora los están instalando en esta comunidad autónoma.



-Es decir, sobre el papel modernizamos la Administración de Justicia, pero en la práctica no se produce porque la tan nombrada Oficina Judicial también sigue en el limbo.



-También sigue estancada, implantada en determinadas ciudades, en Castilla y León en tres solo, pero sin noticias de cuál va a ser su futuro. Yo creo que hay que hacer un estudio verdaderamente serio de si la Oficina Judicial en los lugares donde ha sido implantada ha dado el resultado buscado y apetecido o no, y replantearnos la situación en caso contrario.



-¿Cuál es el balance en esas capitales de Castilla y León?



-En Burgos y en León, algún servicio de la nueva Oficina Judicial está provocando resultados indeseados y para un resultado menos eficiente que con el sistema anterior se están empleando más recursos humanos, con lo cual no es rentable.



-Entonces, ¿la previsión de que se agilizaría la Administración de Justicia con esta reforma no se está cumpliendo en realidad?



-Debería de haberse iniciado la reforma con todos los elementos a la vez, es decir, la nueva Oficina Judicial sin el expediente digital no puede funcionar. También creo que debería replantearse la Ley de Demarcación Judicial. Estamos funcionando con unas estructuras del siglo XIX y hoy lo que procede, al amparo de esa nueva Oficina, es hacer unos tribunales colegiados, más ambiciosos y en los que se reparta el trabajo de una manera más audaz.



-En definitiva, unificar servicios, lo cual levantará a la población, ¿son conscientes de eso?



-Bueno, pero es todo para un trabajo más eficiente de la Justicia y eso es bueno para todos los ciudadanos.



-Los jueces están muy cansados de esta situación, de poner de su parte y no percibir que se les concedan medios.



-Han puesto su abnegación, su responsabilidad, su trabajo, por nosotros no va a ser, vamos a seguir trabajando.



-Llegados a este punto, son reivindicativos con el Ministerio, dicen "ya está bien", ¿no?



-Sí, hombre ya está bien, ya lo creo. Nosotros siempre hemos trabajado con seriedad y siempre hemos estado dispuestos a ponernos en el camino de la modernización, a dar un paso hacia la modernización.



-La reunión de Zamora con representantes del Consejo de la Abogacía, ¿ha servido para recoger quejas por esas disfunciones en el sistema de digitalización de la Justicia?



-Estas reuniones, que se celebran al abrigo de un convenio firmado en 2010, son útiles para plantear problemas, no quejas, y para tratar de corregirlos, porque quién mejor conoce la situación existente en los juzgados de Castilla y León que los jueces y abogados. En ellas se pone de manifiesto las disfunciones que surgen y tratamos de solucionarlas.Los abordados en esta ocasión trascienden a los juzgados porque la digitalización es una aventura muy ambiciosa.