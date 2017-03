Zamora, del lado de Mañueco "al 99%" en el pulso popular por dirigir el PP regional

El pulso popular por la presidencia del PP regional que desde el pasado jueves encabezan Antonio Silván y Alfonso Fernández Mañueco tiene su mejor postor para los populares zamoranos en este último. La formación provincial está "al 99%" con el secretario autonómico del partido y alcalde salmantino: "Cuenta con el apoyo de todos los diputados provinciales, los parlamentarios nacionales, la mayoría de los procuradores regionales, todos los concejales de Zamora, Benavente y Toro así como la inmensa mayoría de los alcaldes de la provincia y de los propios afiliados".



Así lo expresa la coordinadora del Partido Popular de Zamora, Mayte Martín Pozo, que verbaliza una predilección por todos sabida y que obedece "no solo a su valía política, que la pueden tener los dos, sino porque Mañueco siempre ha apoyado mucho al PP zamorano". En este sentido, la coordinadora echa la vista atrás y certifica que "ha sido una persona con mucha presencia en cualquier acto importante del Partido Popular", explica, sin ocultar que "para nosotros, es la mejor opción". No obstante, puntualiza que sus alabanzas hacia Mañueco nada tienen que ver con echar tierra sobre Silván, ya que "nada de lo que digo sirve para desmerecerle en absoluto". Sobre el regidor leonés apunta que "es un excelente compañero y también político, pero está claro que cada uno tiene que mostrar su opción desde la responsabilidad de que uno vota lo que cree que es mejor para su partido y para su provincia sin que se pueda decir que la otra opción sea mala". Eso sí, deja muy claro el mensaje de "todos a una" sea cual sea el resultado final de este inédito proceso: "El elegido será el presidente de todos los populares de la región".



Sobre el futuro más que probable de Martín Pozo al frente de la presidencia del PP zamorano tras el nombramiento de Martínez Maíllo como coordinador general, Martín Pozo no esclarece posiciones: "A disposición del partido, como siempre".