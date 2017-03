Premios EVA: Talento femenino de valor

Zamora puso ayer de relieve que el peso de la mujer es cada vez mayor en la sociedad y también en el ámbito empresarial. La Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (AZME) celebró en el Teatro Ramos Carrión su gala anual para reconocer con los Premios EVA a diferentes colectivos y personas cuya labor merece de reconocimiento. Un acto presidido por el periodista Sergio Martín y que encontró en la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural a sus patrocinadores. Homenaje y lucha para ellas, con la mirada especialmente puesta en las emprendedoras.

Los Premios EVA reconocieron este año a la asociación Feafes como mención especial; a Isabel Conejo como "Mujer directiva"; al colectivo de bomberos G-Fire en la categoría de "Solidaridad"; Lencería Virginia en "Trayectoria profesional"; Iván Endrino en "Superación personal"; Mercedes Ballesteros para "Mujer en la cultura"; María Alfonso, de Finca Volvoreta, como "Mujer empresaria"; Isabel Lastra como "Impulso femenino"; a Puerta de la Cabeza el de "Iniciativa empresarial"; y el premio "Jóvenes emprendedoras" para Nuria Álvarez.

Fue esta última premiada, cuyo negocio Agroberry se dedica a la producción natural de moras, quien puso el acento reivindicativo a la cita en su discurso de aceptación del premio. "La provincia de Zamora no se está muriendo, está muerta. Y es obvio que algo no se está haciendo bien. El asentamiento en el mundo rural es algo que se queda en los discursos y que no llegan a los pueblos. Y les animo a que se sienten con los jóvenes que vivimos esta realidad, que sabemos de lo que hablamos, lo que arriesgamos y a lo que nos exponemos. Dejen de hacer corrillos entre partidos y de tomar decisiones equivocadas", expuso la premiada.