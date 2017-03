La mitad de los alumnos de Secundaria apoya la huelga general de educación

La huelga general de educación en Zamora tuvo una incidencia más que notable entre los alumnos de Secundaria, puesto que, según los datos de los sindicatos, el 50% de estos estudiantes no acudió a clase durante la jornada lectiva de ayer. Unos datos que contrastaron con los oficiales ofrecidos por la Junta, que sitúan esta cifra en el 34,69% en el ámbito total de todas las fases de educación.



Peor resultado tuvo la manifestación convocada por la Plataforma por la Escuela Pública y el Sindicato de Estudiantes, que estuvo secundada por cerca de 200 personas, entre alumnos, profesores, sindicatos y padres.



Respecto a la participación en la huelga de los docentes, los sindicatos reconocieron que había sido bastante escasa, alrededor del 5%. "En Infantil y Primaria ha sido solo testimonial, algo más en Secundaria y en la universidad ha tenido escasa incidencia. Quizá se trata de un colectivo con poco arraigo de huelga, pero en convocatorias anteriores hubo más incidencia", argumentó el secretario de Enseñanza de UGT, Raúl Castaño.



Precisamente el sindicato ANPE de profesores argumentó su no participación en esta huelga aludiendo a que "responde a fines políticos" y recordó que el sindicato ya ha participado en la subcomisión del Congreso del pasado 21 de febrero para reivindicar el Estatuto Docente y la reversión de los recortes. "Conviene dejar claro que ANPE está en contra de los recortes y de todas las medidas perjudiciales que la Lomce ha originado a la enseñanza pública, pero es una ley ya en trance de desaparición", subrayó.



Como representante de los estudiantes, Jorge Ferrón justificó la salida de los jóvenes a la calle "para luchar contra los continuos recortes en educación, que lo que único que provocan es que los alumnos no podamos llegar a una formación digna y de calidad", subrayó.



Tras la manifestación de la mañana, a las siete de la tarde estaba convocada una concentración ante las puertas de la subdelegación del Gobierno, que contó con la participación de cerca de un centenar de personas. La mayor parte de los participantes eran padres de alumnos. Desde la FAPA, su presidente José Antonio Felipe recordó que las movilizaciones deben continuar "porque desde el Gobierno nos intentan acallar con el discurso falso de que buscan un pacto en la educación y que conviene no hacer nada mientras, con el único objetivo de que la Lomce siga su camino y destrozar la educación par que deje de ser un derecho fundamental", lamentó.