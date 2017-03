1.500 interinos aspiran a convertirse en fijos a través del plan del Gobierno

Alrededor de 1.500 interinos de la provincia de Zamora aspiran a convertirse en trabajadores fijos de la administración a través de las novedades que introducirá el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la oferta de empleo de este año. La tasa de reposición en Educación, Sanidad y Justicia será, según el Gobierno, superior al 100%, lo que indica que se cubrirán más plazas de las que queden vacantes por jubilaciones. Lo que el Ministerio pretende es reducir la tasa de interinidad, del 25% según CSI-F, al 8% en un plazo de tres años.



Según los datos de la Federación de Servicios Públicos de UGT Zamora cuenta aproximadamente con 1.500 interinos, la mayoría de los cuales trabaja en Sanidad. "De los alrededor de 3.000 trabajadores de la Consejería, unos mil son temporales", asegura Francisco Estravís. En Educación la tasa de interinidad "también ronda el 30%", y en Justicia "es más baja pero la plantilla también es mucho menor", aseveran desde la rama de la función pública del sindicato UGT.



El procedimiento que pondrá en marcha Hacienda, según el sindicato de la función pública, "planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25 por ciento hasta el 8 por ciento, en un plazo de 3 o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia, sin hacer mención al resto de sectores". Para CSI-F, "esta propuesta defrauda las expectativas generadas en miles de personas que siguen con atención los planes del Gobierno, tras conocerse las sentencias del Tribunal de la UE".



En este sentido, CSI-F "seguirá trabajando para que el Ministerio de Hacienda realice una oferta de empleo público excepcional que permita reducir la temporalidad en las administraciones públicas y en la que se valore la labor y la experiencia de este colectivo, que ha trabajado de manera ejemplar durante estos años de crisis".



A nivel nacional, y siempre según el sindicato, "desde 2011, se han perdido en torno a 300.000 puestos en nuestras administraciones por la no cobertura de jubilaciones. Además, 230.000 se encuentran a las puertas de la jubilación. La solución al déficit de las plantillas y el abuso de la interinidad no puede demorarse más. Gobierno, grupos políticos y comunidades autónomas deben dejar de utilizar políticamente esta cuestión porque España no puede permitirse estar un año sin oferta de empleo".



"En el ámbito de nuestra responsabilidad, CSI-F ha abordado esta cuestión en los últimos meses en los diferentes grupos de trabajo y nuestras propuestas son la de realizar un plan de recursos humanos para determinar las necesidades reales de las plantillas, establecer la obligación de crear una plaza cuando se detecte una necesidad estructura, eliminar las tasas de reposición y convocar una oferta de empleo público excepcional acorde a las necesidades de las plantillas, conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad".



Desde CSI-F consideran "que esta primera oferta es aún insuficiente (reclamamos eliminar la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011) y, por otra parte, el proceso todavía tiene muchas incertidumbres puesto que los presupuestos generales no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable". En este sentido Hacienda "nos ha informado de que podría ampliar el listado de ámbitos de la Administración en los que se podrán cubrir todas las plazas de personal jubilado. El año pasado estos ámbitos fueron: Educación, Sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, Justicia, extinción de incendios y prisiones".