La inseguridad del viejo puente de Manzanal por mal estado provoca su cierre al tráfico

El mal estado del puente de Manzanal sobre el Esla provoca el cierre al tráfico del viaducto al no poder garantizar el tránsito en condiciones de seguridad. Así lo explicó ayer el vicepresidente primero de la Diputación, Juan Dúo, que anuncia un estudio de la infraestructura para comprobar su estado y diagnosticar si es viable su reapertura. Lo mismo ocurrirá con otros puentes adscritos a la red provincial de la institución provincial que permanecen en desuso tras la construcción de nuevos viaductos, caso del de Manganeses de la Polvorosa o el de La Ventosa. Ante esta situación, la Diputación encargará un informe a una empresa especializada para conocer de forma segura su estado actual y "saber si son recuperables o no para su uso público", indicó el vicepresidente primero de la Diputación.



El viejo puente de Manzanal, todo un símbolo por el movimiento reivindicativo vecinal protagonizado en la era de Pilar Álvarez, permanece cerrado desde ayer en ambos sentidos. Aunque su uso era mínimo tras la puesta en funcionamiento del nuevo viaducto en 2007, la Diputación tuvo conocimiento de que "se seguía utilizando en ocasiones y no hay seguridad de que pueda cumplir con este cometido, de ahí el cierre", planteó Dúo.



El puente de Manganeses de la Polvorosa fue cerrado al tráfico también hace unas semanas ya que era usado por agricultores de la zona. Otro de los viaductos propiedad de la Diputación Provincial es el de La Ventosa, que da servicio entre Benavente y Santa Colomba de las Monjas, cuyo derribo se paralizó por requerimiento de Patrimonio dado el valor patrimonial que pudiera tener la construcción. Según explicó Juan Dúo, tanto estos puentes -La Ventosa, Manganeses y Manzanal del Barco- como un cuarto en la zona de Benavente serán objeto de estudio con el fin de determinar si seguirá o no en uso. A esta lista de viaductos se sumará a medio plazo el de Uña de Quintana ante la inminente construcción de un nuevo paso.



El acuerdo fue dado a conocer ayer tras la Junta de Gobierno de la Diputación, donde se aprobó también la convocatoria de ayudas a entidades locales menores de 5.000 habitantes para construir tanques de agua elevados para usos agrícolas con un presupuesto global de 70.000 euros.