Raquel Pascual achaca su apertura de expediente a un "ataque político"

La administrativa del grupo socialista en la Diputación, Raquel Pascual, atribuye la apertura de un expediente disciplinario por parte de la institución provincial a "un ataque político y personal" por parte del Partido Popular al ostentar también la Alcaldía del municipio de San Miguel de la Ribera. El inicio de la investigación trata de dilucidar si existe incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones al tener participación en una asesoría de Zamora que realiza trabajos para el Ayuntamiento de Mahíde -regido por el Partido Socialista- y ser también personal eventual de la Diputación como personal de confianza en la categoría de administrativa, un cargo designado por el propio portavoz del grupo, Antonio Plaza.

La administrativa del PSOE en la Diputación matiza que su puesto en la institución es como personal eventual, es decir, de confianza, y como tal "no tengo que circunscribirme a los principios de imparcialidad, objetividad y fe pública que deben asumir los funcionarios de carrera porque yo no lo soy".

Pascual argumenta que "no pedí la compatibilidad porque no creo que incurra en incompatibilidad alguna", argumenta, a la espera de que el instructor del caso en la Diputación Provincial emita una resolución sobre la investigación abierta a Pascual. No obstante, sopesa que "si tengo que pedir la compatibilidad, lo haré, pero no creo que haya irregularidad porque yo no le facturo a la Diputación donde, insisto, trabajo como administrativa", subraya.

Raquel Pascual trabaja durante las mañanas en la Diputación Provincial para el grupo socialista mientras que "alguna tarde" lo hace en la asesoría de la capital, donde tiene una participación del 20%. Sin embargo, puntualiza que "las funciones fiscales y laborales de la empresa no las llevo yo porque no es mi especialidad, de ello se encargan dos trabajadoras". Las tareas que la asesoría lleva a cabo para el Ayuntamiento de Mahíde están relacionadas con asesoramiento laboral, caso de nóminas, impuestos o contratos, "aspectos que no llevo yo".

La comparativa de gastos de los años 2015 y 2016 del Ayuntamiento del municipio zamorano de Mahíde da cuenta de un importe de 1.107,46 euros por pagos a la gestoría en cuestión. La cifra corresponde a "la suma de las cuotas mensuales" que "durante año y medio" la asesoría ha cobrado al municipio por labores "relacionadas con la tramitación de nóminas e impuestos".

El desarrollo de los acontecimientos por parte de Pascual tiene una clara lectura: "Todo esto forma parte de un ataque político muy claro". En este sentido, la también regidora socialista de San Miguel de la Ribera asume "los ataques del juego político o las críticas a mi gestión por mi condición de alcaldesa , pero sin pasar ese límite de lo personal que es a lo que obedece este expediente disciplinario", subraya la administrativa del PSOE.

Los hechos se remontan al pasado mes, cuando el grupo popular del Ayuntamiento de Mahíde observó que la gestoría en la que participa Raquel Pascual había realizado trabajos para el Ayuntamiento del municipio pese a ser personal eventual de la Diputación Provincial. La regidora de San Martín de la Ribera fue designada por Antonio Plaza para ejercer una labor como administrativa del grupo socialista. Por el cargo percibe cada mes 1.579,85 euros -brutos- mediante doce pagas, doce ordinarias y dos extraordinarias. Pascual tomó posesión de la plaza de administrativo como personal eventual adscrito al PSOE en julio de 2015, cuando suscribió una declaración de no desempeñar ninguna actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de incompatibilidad, al igual que el resto de sus cargos homólogos en los otros grupos políticos.