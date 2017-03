Las multas emitidas por el Ayuntamiento se redujeron a la mitad entre 2009 y 2016

El número de multas emitidas por el Ayuntamiento de Zamora se redujo a más de la mitad entre los años 2009 y 2016. El concejal de Recaudación, José Carlos Calzada, ha elaborado un informe documentando la evolución de las sanciones municipales para contestar a la afirmación del grupo del Partido Popular en la que se aseguraba que el equipo de Gobierno planea "freír a multas" a los zamoranos en este ejercicio presupuestario. El edil socialista ha desmentido "con los datos en la mano" estas palabras de Clara San Damián y ha puesto de relieve una "gestión más efectiva, justa y completa" para defender que no hace falta multiplicar las sanciones para recaudar el mismo dinero. "No dejamos que las multas caduquen para que no se produzcan agravios en los que unos ciudadanos sí paguen y otros no", explica el titular de Rentas.

El informe sobre multas realizado por la Concejalía de Recaudación pone de manifiesto una reducción en el número de sanciones a lo largo de los últimos años. Mientras en 2009 se impusieron un total de 30.017 multas, el pasado año 2016 esa cifra cayó hasta las 13.468. Una reducción, no obstante, que no se ha traducido en una baja en la recaudación. Y es que, tomando como referencia esos mismos años, en el 2009 las arcas municipales recibieron 745.167 euros por ese concepto y en 2016 la cifra se sitúa en este momento en 571.430 euros, a falta de realizar algunos cobros pendientes por la vía ejecutiva.

El concejal del área, José Carlos Calzada, ha explicado las razones por las cuales se están experimentando estas tendencias tan dispares. "Lo que tratamos de hacer desde que entramos en este equipo de Gobierno es aplicar una recaudación lo más efectiva posible, más justa y más completa. Justa porque no dejamos caducar las sanciones para que unos paguen y otros no. Y completa porque procuramos llegar con la recaudación hasta el final, algo que hasta ahora no se hacía", indica.

En este sentido, José Carlos Calzada hace alusión al "rigor presupuestario" del equipo de Gobierno formado por IU y PSOE. "En el año 20013, se presupuestó un millón de euros en materia de recaudación por multas y se recaudaron tan solo 596.000 euros. En 2016, presupuestamos 650.000 euros y a día de hoy tenemos ya recaudado 571.000 a falta de algunos cobros. Eso es rigor presupuestario", explica.

A modo de conclusión, Calzada ha destacado la "seriedad" a la hora de llevar este asunto. "Con estos datos en la mano, queda de manifiesto que no imponemos más sanciones, que no queremos freír a multas y que no vulneramos ninguna norma presupuestaria. Todo lo demás, lo que dice el PP, es demagogia", apunta.