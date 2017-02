Pisarlas no es una suerte

La campaña de educación canina y concienciación ciudadana lanzada hace poco más de dos meses por el Ayuntamiento de Zamora no ha conseguido paliar el incivismo de determinados propietarios que continúan sin atender sus obligaciones. Vecinos de barrios como La Horta, Las Viñas o la zona de los Tres Árboles han mostrado su preocupación por el incremento de heces de perros en las calles, situación que genera tanto insalubridad como molestias para los propios viandantes. Actualmente, el censo canino de la capital supera los 9.000 ejemplares. Una población que, a pesar de estar controlada mediante campañas de esterilización para evitar futuros abandonos, no ha dejado de crecer a lo largo de los últimos años.

Las sanciones que el Ayuntamiento de Zamora prevé para dueños de perros que no atienden sus obligaciones como propietarios -tales como recoger las cacas de la calle o soltar a los animales en sitios no permitidos expresamente- están tasadas según la Ordenanza de Animales de Compañía en un intervalo que puede ir entre los 30 y los 150 euros. Una multa, no obstante, que no disuade a quienes incumplen reiteradamente la obligación.

El grupo municipal de Ciudadanos ya alertó de que estas sanciones no se estaban tramitando de manera correcta. El portavoz de la formación naranja, Francisco José Requejo, aseguró hace pocas semanas que, a pesar de que la Policía Municipal sí multa a quien pilla in fraganti dejando las heces en la calle, posteriormente esas sanciones no llegan a tramitarse, quedando en el limbo. Una problemática que este grupo advirtió durante su visita al barrio de La Horta, donde le transmitieron su preocupación por el asunto. Pero los Barrios Bajos no son los únicos. Vecinos de zonas tanto céntricas como periféricas de la capital también han mostrado su malestar por este problema.

El Ayuntamiento de Zamora ha intentado paliar esta situación con una campaña sobre educación canina y concienciación ciudadana en la que se insta a los propietarios de animales de compañía a ser cuidadosos con este tipo de asuntos. El servicio de Salud Pública de la capital recuerda que los propietarios y poseedores de los perros "son siempre responsables de lo que estos hagan en la vía pública". Entre las recomendaciones lanzadas por este área, al margen de llevar siempre una bolsa para recoger los excrementos -pese a que hay hasta 39 dispensadores repartidos a lo largo de los diferentes barrios de la capital-, se explica que se debe evitar ensuciar las fachadas de las viviendas y el mobiliario urbano, por lo que proponen acostumbrar a los animales a usar los sumideros y el alcantarillado o, en su defecto, los alcorques de los árboles. Igualmente, esta campaña hace especial hincapié en la prohibición de entrada de perros en el interior de zonas ajardinadas y en los parques infantiles.