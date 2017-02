Maíllo deja en el aire la presidencia del PP de Zamora y alude al "banquillo" popular

"Integración y renovación". Son los dos pilares que regirán los próximos congresos regional y provincial del Partido Popular en los que se disipará la duda sobre la continuidad de Juan Vicente Herrera y de Fernando Martínez Maíllo al frente del PP regional y provincial, respectivamente. En este sentido, la formación "tiene banquillo y gente suficiente para asumir nuevas responsabilidades, aquí no sobra nadie, pero este partido no podría ser el más importante de España si no estuviera en constante renovación". Así lo explicó ayer en la junta directiva del PP de Zamora el recién nombrado coordinador general en relación a su futuro próximo al frente del partido de la provincia. Su continuidad será una decisión "que tomaré con todos mis compañeros pensando en lo mejor para el partido de nuestra provincia, no para mí". En todo caso, la decisión no se producirá hasta pasado el congreso regional, de modo que "hay que respetar los tiempos y a las personas".

El diputado nacional por Zamora recaló ayer en la capital para asistir a la junta directiva del PP y viajar después a Casaseca de las Chanas para ratificar su renuncia a la alcaldía del municipio. El zamorano fue recibido como nuevo coordinador general por cargos y simpatizantes de la provincia en una reunión que presidió acompañado por el secretario del partido, Alberto Castro, y la coordinadora del PP, Mayte Martín Pozo. Esta última cerró la reunión para "transmitir, en nombre de los afiliados, el orgullo que nos causa que estés con nosotros", sin dejar de recordar que "aquí está tu gente, aquí nos tienes".

Durante su discurso oficial, Martínez Maíllo hizo alusión expresa al independentismo catalán, cuyos artífices "podrían ser nominados a la mejor película de ciencia ficción en los Óscar", en referencia a la defensa a ultranza de la unidad de España y al "no, no y no" al referéndum. También hizo alusión a los futuros presupuestos generales, en los que aspira a "dialogar y negociar por responsabilidad, cordura y sentido común". Así, pidió a los partidos políticos que conforman la oposición "que dejen de arrimar el ascua a su sardina y arrimen el hombro para aprobar los presupuestos generales del Estado", lanzó.