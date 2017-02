Martínez Maíllo deja en el aire la presidencia del PP de Zamora

"Lo mejor para el PP de Zamora". Ésa es la intención del número 3 de Mariano Rajoy en el Gobierno central, el zamorano Fernando Martínez Maíllo, de cara a su futuro al frente de la presidencia del partido en la provincia. El nuevo coordinador general del PP anuncia que la decisión "la tomaremos entre todos y pensando no en lo mejor para mí sino para el partido" y, en todo caso, despues del congreso regional.

Martínez Maíllo preside a esta hora la Junta Directiva del PP de Zamora en una jornada en la que se ha felicitado por el desbloqueo de la autovía a Portugal, "un impulso clave que llevaba mucho tiempo atascado". El presidente de los populares zamoranos tomará rumbo a Casaseca de las Chanas al término de la Junta Directiva de la capital para formalizar su renuncia como regidor del municipio.

Martínez Maíllo asegura que ha tomado la decisión "con tristeza y pena" pero "lo que no es posible, no es posible, y no podria dedicarle el tiempo que merece pese a haberlo intentado durante mi anterior etapa". En este sentido, afirma que "es lo mas honesto".

A esta hora, continúa la reunión en el hotel NH Palacio del Duero de la capital, donde Martínez Maíllo habla del pasado congreso nacional del PP, que ha definido como "co greso de la unidad y se las ideas"