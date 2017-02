El Ayuntamiento no devolverá la plusvalía hasta que lo ordene el Constitucional

El Ayuntamiento de Zamora ha aparcado la devolución de las plusvalías cobradas cuando no hubo beneficio en la transacción hasta que lo ordene el Tribunal Constitucional. El concejal socialista José Carlos Calzada, titular de Recaudación, considera que el documento que ha revolucionado a los ayuntamientos de toda España afecta tan solo a la comunidad de Navarra, dado que la inconstitucionalidad se declara "única y exclusivamente" para dos artículos de la Ley Foral. Una cuestión de similar calado se está dilucidando ahora en Madrid y será entonces, si el Constitucional se pronuncia en parecidos términos, cuando el Consistorio local tome las medidas necesarias. Mientras tanto, declara Calzada, el Ayuntamiento "no puede hacer nada" porque iría "en contra" de la Ley de Haciendas Locales, por la que se rige la capital.

La sentencia del Constitucional que declara nulo el cobro del impuesto de la plusvalía por parte de los ayuntamientos en los casos en que no haya existido beneficio se coló de refilón en el Pleno celebrado ayer en el Consistorio zamorano. El Partido Popular, a través de una moción, instó al equipo de Gobierno a articular los mecanismos necesarios para facilitar la devolución del dinero "cobrado indebidamente" a aquellos ciudadanos de la capital que se puedan ver afectados por esta sentencia. Pese a que la moción no pasó la urgencia, lo cierto es que el debate se produjo una vez Francisco Guarido dio por finalizada la sesión en el Salón de Plenos.

El concejal de Recaudación, José Carlos Calzada, aseguró que el Ayuntamiento de Zamora no tiene capacidad para dar un solo paso por el momento. "La sentencia del Tribunal Constitucional afecta a determinados artículos de la Ley Foral de Navarra, pero nada dice de la Ley de Haciendas Locales, que es por la que se rige este Ayuntamiento", indicó. "Es cierto que en un juzgado de Madrid se ha planteado esta misma cuestión. ¿Qué haremos? Esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie y, en el caso de que declarase nulos esos artículos, entonces articular los mecanismos y realizar las modificaciones pertinentes", apuntó el concejal socialista.

El equipo de Gobierno mantiene que el pronunciamiento del Constitucional nada tiene que ver, por ahora, con Zamora. "A día de hoy, no tenemos ninguna sentencia que cumplir. El Tribunal Constitucional no aplica inconstitucionalidad para la norma por la que nos guiamos. Insisto, si lo hace en un futuro, entonces tendremos que mover ficha. Pero ahora mismo, no tenemos nada que hacer", analizó el concejal de Recaudación y Rentas del Ayuntamiento de Zamora.

Respecto al impacto que una hipotética devolución de la plusvalía pudiera tener en las cuentas municipales, la respuesta sigue siendo "muy poco significativo". Calzada ha explicado que, llegado el momento, habría que realizar una inspección para ver en cuántos casos la plusvalía ha sido negativa y en cuáles no. "Por ahora no podemos hacer nada. Esperaremos la respuesta que el Ministerio de Hacienda dé a la consulta elevada por la FEMP", declaró.