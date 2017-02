La posible devolución de la plusvalía no afectará al presupuesto del Ayuntamiento

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto municipal sobre la plusvalía en las transmisiones en las que no haya habido beneficios para el vendedor abre un periodo de incertidumbre en el Ayuntamiento de Zamora. El alcalde, Francisco Guarido, ya ha manifestado que el impacto de este gravamen sobre las cuentas del Consistorio es "modesto y poco significativo", por lo que no se esperan grandes repercusiones presupuestarias en este sentido. Capítulo aparte es el de qué hacer a partir de ahora con la sentencia en la mano. El equipo de Gobierno se mantiene a la espera de instrucciones para actuar, mientras que el Partido Popular pide que se agilicen los trámites para devolver la plusvalía cobrada "indebidamente" a todos los ciudadanos de Zamora. El asunto se debatirá en el Pleno municipal de esta tarde.

La puerta a la reclamación está abierta. El Tribunal Constitucional anuló hace apenas unos días, mediante sentencia, el impuesto municipal sobre las plusvalías en determinados casos. ¿Cuáles? Principalmente, cuando el vendedor del inmueble no haya obtenido beneficios con la operación. Hasta el momento, siempre, en todo caso, quien vendía tenía la obligación de efectuar el pago del gravamen a su ayuntamiento, con o sin ganancias en la transmisión. Una circunstancia que ahora ha cambiado tras la citada sentencia y que obliga a consistorios de toda España a estar expectantes sobre lo que ocurra con esta problemática.

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ya ha manifestado su opinión sobre este asunto. "Conocemos la sentencia, pero por ahora no podemos hacer mucho más. Simplemente esperar instrucciones", apunta el regidor. Lo cierto es que este impuesto, como cualquier otro gravamen, tiene repercusión directa sobre el presupuesto de ingresos del las cuentas municipales. En el caso de Zamora, no obstante, el asunto no preocupa mucho. "El impacto que pueda tener en el aspecto de recaudación no es muy significativo, es algo modesto", ha indicado Francisco Guarido.

Sea como fuere, el grupo municipal del Partido Popular ya ha reclamado al Ayuntamiento de Zamora que devuelva el dinero "cobrado indebidamente" en concepto de impuesto de la plusvalía a los zamoranos afectados por este precedente sentado por el Tribunal Constitucional. Lo explica José Luis González Prada, que, de hecho, llevará el asunto al Pleno de esta tarde. "Lo que vamos a pedir al equipo de Gobierno es que se modifique la actual regulación municipal para este impuesto y que se grave únicamente aquellos casos en los que se haya producido una ganancia real con la transmisión", explica. "Además, solicitamos que se faciliten todos los medios técnicos y humanos para que los zamoranos que puedan acogerse a esta medida lo hagan de manera sencilla y ágil", apunta el concejal.