Maíllo necesitará "permiso" para continuar al frente del PP provincial

Fernando Martínez-Maíllo necesitará una excepcionalidad en el caso de que decida continuar en el cargo de presidente del Partido Popular de Zamora a partir del próximo mes de junio. El XVIII Congreso Nacional de los populares celebrado la pasada semana en la Caja Mágica de Madrid ratificó una normativa estatutaria que recoge que los presidentes y secretarios provinciales e insulares del partido solo podrán compatibilizar sus cargos de representación institucional en corporaciones locales y provinciales, en parlamentos autonómicos y en el Senado. Es decir, que los presidentes provinciales que a su vez sean parlamentarios en el Congreso de los Diputados estarán contraviniendo el régimen de incompatibilidades del partido. Una norma, no obstante, para la que existen excepciones, que deberá dictar, en su caso, la Oficina del Cargo Popular.

Los estatutos del Partido Popular aprobados el pasado fin de semana en el Congreso Nacional celebrado en Madrid incluyen una norma que impide a los presidentes provinciales compatibilizar sus cargos con el Congreso de los Diputados. Una premisa que ha causado revuelo en aquellas provincias donde, como ocurre en Zamora, el máximo mandatario es a la vez diputado nacional. El presidente del PP de Zamora, Fernando Martínez-Maíllo, se ve directamente afectado por esta normativa, aunque según fuentes populares existen excepciones que no obligarán al coordinador popular a abandonar su cargo como máximo dirigente provincial.

La llamada Oficina del Cargo Popular es la que tiene la última palabra a la hora de dictaminar si un presidente provincial puede o no compatibilizar su cargo con el de parlamentario en el Congreso de los Diputados. Aseguran fuentes del Partido Popular de Zamora que, en el caso de Fernando Martínez-Maíllo, se puede declarar una excepcionalidad a este régimen de incompatibilidades previo informe por parte de este órgano interno de dirección. Esos serán los pasos que el exalcalde de Casaseca de las Chanas deberá dar en el caso de que quiera continuar al frente de los populares de la provincia. Pese al revuelo causado en aquellas provincias afectadas por esta norma, en Zamora aseguran que la disposición no es nueva, sino que ya existía con carácter previo al XVIII Congreso Nacional y simplemente no se ha modificado ese precepto.

Sin pistas sobre el futuro

El presidente del Partido Popular de Zamora y coordinador de la formación a nivel nacional todavía no ha dado pista alguna sobre su decisión de continuar o no al frente de los populares de la provincia. Sus únicas manifestaciones hasta el momento, de hecho, las ha realizado a través de su perfil personal en una red social, en la que asegura que esperará a la celebración del Congreso Regional de Castilla y León para tomar la determinación oportuna después de consultar con los propios compañeros del partido en Zamora. El PP regional ha convocado para este próximo viernes 24 de febrero una reunión de su Junta Directiva al objeto de convocar ese Congreso del PP de Castilla y León, que previsiblemente se celebrará el 1 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.