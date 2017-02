Una joven denuncia el robo de 350 euros en una tienda de Tres Cruces

"Fue un auténtico placaje, se me pegó literalmente a la espalda". Así recuerda una joven de Zamora el robo sufrido el pasado viernes en un supermercado en la zona de Tres Cruces, mientras realizaba la compra. "Me encontraba en la sección de la frutería cuando dos mujeres se me acercaron y mientras que una disimulaba cogiendo una malla de tomates, otra se acercó a mi espalda y, aunque me sentí bastante incómoda, no le dije nada", relata. Poco después una señora le señaló que tenía la mochila abierta y, cuando fue a comprobar su interior, vio que tenía la cartera, donde llevaba 350 euros.

"No puedo asegurar que fueran ellas al cien por cien las que me robaron, porque no las vi sacarme la cartera de la mochila", reconoce la mujer, "pero todos los indicios apuntan a que así fue", añade. Afortunadamente, la cartera que supuestamente le fue arrebatada por esta pareja solo contenía dinero. "La documentación y las tarjetas las tenía en otro lugar", apunta.

En el propio supermercado, tras sufrir el robo y dar aviso de ello, varios trabajadores le reconocieron que no era la primera cliente a la que le ocurría, por lo que todo apunta que esta pareja lleva varias semanas utilizando el mismo "modus operandi" para hacerse con la cartera de algún comprador.

Inmediatamente después de los sucedido, la víctima acudió a la comisaría de la Policía Nacional para interponer la correspondiente denuncia y ofrecer todos los datos que recordaba, tanto de los hechos como de la descripción de las dos mujeres con las que se había encontrado en el supermercado. "No tengo muchas esperanzas de recuperar mi dinero, pero quiero dar a conocer mi caso para que la gente esté atenta y no le ocurra lo que me pasó a mí", advierte.