La crisis impide salir de vacaciones al menos una vez al año a casi la mitad de los zamoranos

Las circunstancias económicas de las familias impiden a casi la mitad de los zamoranos salir de vacaciones al menos una semana al año. Mientras que la otra mitad se puede permitir viajes en más de una ocasión a lo largo de la anualidad, casi el 50% tiene que conformarse con algún fin de semana o puente puntual para salir de la ciudad. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística apuntan también que uno de cada diez zamoranos reconoce tener "mucha dificultad" para llegar a fin de mes, lo que hace inviable que si no hay dinero para pagar facturas, lo haya para viajar. Esta situación deriva en que un 5% de ellos está obligado a demorar los pagos relacionados con su vivienda principal.

Las dificultades financieras lleva también a alrededor de un 30% de los zamoranos a una situación delicada en el hogar, aunque no hasta el punto de los términos anteriores de no poder pagar las facturas ordinarias. Sin embargo, tres de cada diez personas no tiene capacidad adquisitiva para afrontar gastos imprevistos. La rotura de un electrodoméstico, el dentista, una avería del coche o una fuga de agua están catalogados dentro de este capítulo de imprevistos domésticos.

Pese a todo, Zamora es la capital de provincia de la región con un menor número de ciudadanos pobres o en riesgo de pobreza. Según la empresa de consultoría estratégica y financiera AIS Group, el 13,4% de los residentes en la capital tiene unos ingresos insuficientes para mantener un buen nivel de vida o, directamente, son considerados como pobres. De acuerdo con el INE, 22,1% de la población española se encuentra en situación de riesgo de pobreza, entendiendo como tal los hogares unipersonales con ingresos por debajo de los 8.011 euros anuales, o de los 668 euros al mes -sin alquiler imputado-, o los hogares de dos adultos y dos niños con ingresos inferiores a 16.823 euros al año o bien 1.401 al mes. Tomando como referencia estos umbrales y la metodología del cálculo de la tasa de población en riesgo de pobreza del INE y siguiendo los criterios recomendados por el Eurostat, AIS Group ha calculado esta tasa para los municipios españoles de más de 50.000 habitantes. Teniendo en cuenta que en la provincia el único municipio con más de 50.000 habitantes es la capital, el análisis alcanza también al municipio zamorano. En este caso, los datos dibujan una radiografía menos positiva a la de Zamora capital. Así, casi el 24% de los benaventanos está en riesgo de pobreza, según la misma fuente.