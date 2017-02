Vecinos del Alto de los Curas amenazan con pedir la suspensión cautelar del mercadillo

El conflicto sobre la nueva ubicación del mercadillo de los martes ha alcanzado ya el apartado de las amenazas. Lejos de llegar a un entendimiento, las posturas del Ayuntamiento de Zamora y de los vecinos del Alto de los Curas se encuentran más lejos que nunca. Muestra de ello es el aviso que estos últimos le han lanzado al concejal de Comercio: si no atienden sus peticiones, se tendrán que ver las caras en los juzgados. Los afectados por la cita ambulante están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias y agotar todas las vías. Por el momento, su as en la manga es solicitar medidas ante el tribunal de lo Contencioso-Administrativo para la paralización cautelar del mercadillo. A escasos cuatro días para el regreso de los ambulantes a las calles de Zamora, la problemática se encuentra más que enquistada.

Los vecinos del Alto de los Curas, tanto en los edificios de Vista Alegre como en los chalets en construcción, no están dispuestos a tolerar que el mercadillo se establezca frente a sus casas. José Carballeira, uno de los propietarios de las casas que se encuentran en construcción, denuncia las "múltiples" deficiencias que, a juicio de los vecinos, el Ayuntamiento de Zamora ha cometido en el expediente para la reubicación de la cita de los martes. "Todos los informes a los que hemos tenido acceso son negativos en cuanto a este cambio. El interventor apunta que las cosas no se han hecho como se debería y la Policía Municipal aún no sabe si podrá garantizar la seguridad de todo el perímetro, porque se necesitan muchos agentes. Pero lo más grave es que no se ha contado con los vecinos; ni si quiera se nos ha notificado", apunta.

Esta última razón es con la que acudirían a la vía legal en el caso de agotar el resto de caminos. "El Ayuntamiento de Zamora está obligado a notificar personal e individualmente a cada vecino afectado sobre lo que va a ocurrir. Nosotros nos hemos enterado de que nos ponían el mercadillo en la puerta de casa cuando hemos visto a operarios pintar la calle. No nos vale que se haya publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, porque la notificación ha de ser personal e individual para cada uno de los propietarios afectados" denuncia Carballeira. "Igual sí celebran el mercadillo este martes, pero a lo mejor para el siguiente ya no", concluye el vecino afectado.