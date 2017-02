El Pleno da luz verde al nuevo contrato de la ORA, que lleva caducado desde 2006

El Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde al nuevo pliego de la ORA, que en breves fechas entrará en fase de licitación y posterior adjudicación. Una maniobra que pone fin a once años de caducidad del contrato de este servicio, después de que en el año 2006 el Tribunal Supremo anulara, mediante sentencia, la adjudicación realizada en su día a la empresa Urbaser, que hasta el momento sigue prestando el servicio a la espera de un nuevo proceso. La propuesta elevada al Pleno por el equipo de Gobierno fue aprobada con quince votos a favor correspondientes a Izquierda Unida, PSOE, Ciudadanos y no adscritos, y con la abstención del Partido Popular, que mostró sus dudas sobre diferentes apartados de los pliegos.

El debate sobre el nuevo documento que regirá los designios del aparcamiento en zona azul tuvo como protagonistas al popular José Luis González Prada y el socialista Antidio Fagúndez. El concejal del PP tomó primero la palabra para mostrar su escepticismo sobre el pliego que se sometía a votación. "El documento que ustedes traen a esta sesión plenaria no garantiza la subrogación de los trabajadores de la ORA. Tal y como está establecido en el pliego, los empleados solo tienen por seguro que trabajarán el primer día del nuevo contrato, pero nada impedirá a la empresa que al día siguiente los puedan despedir", expresó el viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular.

El teniente de alcalde, Antidio Fagúndez, tomó el guante lanzado por González Prada para ofrecer su versión. "La subrogación está totalmente garantizada y los once trabajadores serán conservarán su puesto. Además, se incluye la posibilidad de realizar un estudio de viabilidad económico para contratar a tres personas más, con lo que la plantilla quedaría en 14 trabajadores", analizó el socialista.

El Partido Popular, entonces, volvió a la carga apelando a otros contratos. "Su palabra sobre la subrogación no vale nada. Eso mismo dijeron ustedes sobre los monitores de las piscinas y ahora están en el juzgado porque sus derechos han mermado considerablemente", indicó. Fagúndez, en la réplica, apeló a la herencia. "Se le debería enrojecer la cara al venir aquí a criticar este pliego. Recordemos que es un contrato que lleva caducado once años y que nosotros estamos poniendo en marcha porque el PP no hizo nada. Si no van a colaborar, al menos no pongan palos en las ruedas y déjennos trabajar", concluyó.