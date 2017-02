Una campaña promueve buenas prácticas para evitar intervenciones superfluas en urgencias

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria promueve en los centros de salud zamoranos una campaña para evitar intervenciones médicas innecesarias y con potenciales riesgos, sobre todo, ante casos de urgencias. Se trata de una acción enmarcada en la iniciativa "No Hacer", una actividad promovida desde hace tres años y que en esta ocasión incide en buenas prácticas concretas a través de carteles que se implantarán en los centros hospitalarios.

El documento inicial recogía hasta quince recomendaciones de las que el colectivo ha rescatado tres para esta edición: "Ante una urgencia hipertensiva no hay que disminuir de forma rápida ni excesiva las cifras de presión arterial", "No prescribir antibióticos en todos los casos de exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica" y "No realizar tira reactiva en pacientes con sonda vesical". La sociedad médica ha elegido las tres recomendaciones dada su prevalencia en los servicios de urgencia y cuya praxis está muy extendida.

La campaña, basada en la presencia de carteles muy visuales, trata de promover la idea de que, con una base formativa completa y extensiva, el médico de familia cubre un amplio espectro de actividad asistencial que va desde la prevención de la enfermedad hasta la atención al paciente crónico, pasando por urgencias, cuidados paliativos o gestión sanitaria.

Los documentos de recomendaciones "No hacer" son una herramienta dirigida a promover el uso más eficaz de los recursos de atención a la salud en relación con la indicación de pruebas diagnósticas o tratamientos que en la última década se han desarrollado por sociedades científicas. Su objetivo es disminuir las intervenciones innecesarias, entendidas como las que no han demostrado eficacia o tienen escasa efectividad.