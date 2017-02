Los padres solicitan que el futuro documento sobre los deberes "tenga carácter vinculante"

La consejería de Educación abrirá el próximo 20 de febrero una encuesta online en su web (www.educa.jcyl.es) destinada tanto a profesores, como a estudiantes y padres, para que den su opinión acerca de los deberes escolares. La finalidad es que, a raíz de los resultados obtenidos, se elabore una guía de buenas prácticas en esta materia y su racionalización básica.

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) en Zamora, se exige que esta encuesta "sirva para realizar una normativa vinculante", según explica el presidente de la delegación zamorana, José Antonio Felipe, puesto que el protocolo actual que está en marcha "solo es orientativo, no vinculante", precisa.

Aunque Felipe recuerda que Castilla y León "va por delante del resto de las comunidades" respecto al tema de los deberes en las aulas, solicita la implicación de todos los padres en la mencionada encuesta. "También solicitaremos a los centros educativos que faciliten el acceso a Internet a aquellas familias que no dispongan de él para poder rellenar el formulario", sugiere. "Es una buena manera de que los resultados sean lo más creíble posibles y acordes a la realidad", añade.

Por otra parte, la federación agradece que la consejería de Educación haya tenido en cuenta la opinión de las familias en este asunto educativo, puesto que una representación de la FAPA está presente en la comisión autonómica sobre los deberes escolares, lo que también ha ayudado a perfilar mejor las preguntas de la encuesta.

La consejería, consciente de que en los últimos cursos la utilidad o no de los deberes escolares ha suscitado una intensa polémica en la sociedad, pone en marcha este sondeo, que fue presentado ayer por el director general de Política Educativa Escolar, Ángel Miguel Vega. "Desde la consejería se pretende fomentar las buenas prácticas en esta materia y su racionalización en la educación básica", explicó, por lo que subrayó que "cualquier decisión futura sobre los deberes debe tener como punto de partida la opinión del profesorado, el alumnado y sus familias".

La encuesta preguntará por la organización de las tareas en las diferentes etapas educativas, su organización o la cantidad de tiempo que se le dedique, entre otros asuntos.

Desde FAPA Zamora, se considera que los deberes "deben ser puestos en relación con el curso, de manera progresiva, sin cargar demasiado a los alumnos de Infantil y con tareas que no lleven mucho tiempo", describe su presidente, quien apunta que "el estudio es fundamental para asentar los conocimientos pero no debe traducirse en deberes basados en la repetición y que supongan además una sobrecarga para los alumnos, sobre todo en fines de semana y vacaciones". Además, "lo ideal es que se pudieran individualizar en cierta medida, adaptándolos a los avances que vaya teniendo cada niño", desea Felipe, puesto que "que se hagan más y más deberes no es sinónimo del éxito educativo", finaliza.