Podemos Zamora pide "no marginar" a los perdedores de Vistalegre 2

Con Pablo Iglesias reforzado como líder de Podemos y con su equipo copando los primeros puestos de la dirección del partido, llega el momento de hacer balance. El secretario de Podemos Zamora, Braulio Llamero, aseguró tras conocer los resultados de la votación que los inscritos en la capital se suman "a la petición de unidad que las bases han hecho" durante la celebración del congreso de Podemos en el madrileño Palacio de Vistalegre. "Creo que en Podemos no sobra nadie, nos hace falta más gente y sobre todo en provincias como Zamora y regiones como Castilla y León, donde nos cuesta más entrar en las instituciones. Todavía somos pocos, no podemos dividirnos", apostilló Llamero en referencia al clima divido en el seno del partido durante las últimas semanas, marcado por el enfrentamiento entre Iglesias y Errejón.

Pese a todo el partido asume que, con los resultados en la mano y vistas las discrepancias entre los dos líderes más representativos del partido, "habrá que reorganizar la dirección y repartir responsabilidades", por lo que tampoco se descarta que Errejón abandone sus responsabilidades como Secretario Político. "Lo que tenemos claro es que ni Errejón ni lo que representa pueden quedar marginados o ignorados. Hay buenas ideas y ese sector tiene que estar representado en Podemos. Pedimos grandeza y altura de miras para que ese sector no sea relegado y para que las ideas que ha defendido el equipo de Íñigo tengan su reflejo en la dirección del partido".

Sobre el clima de las últimas semanas, Llamero apunta que "nos hubiera gustado otro debate, menos crispado. Nos gustaría haber debatido más de política y no centrarnos en la división interna, poder hablar de los documentos más tranquilamente, de nuestras ideas para la sociedad sin que esto quedara eclipsado por el resto" de los asuntos puestos sobre la mesa. En Zamora el proceso se ha seguido "con mucho interés y con una gran dosis de unidad interna. Hemos tenido varios debates, hay gente que apoyaba a Iglesias y otros que estaban con Errejón, pero no hemos tenido conflicto", asegura el representante de Podemos en la capital. Preguntado por sus "simpatías", Llamero prefiere no pronunciarse. "No lo he dicho antes y ahora, que ya está todo resuelto, prefiero guardármelo por el bien del partido", asegura.

El secretario del partido en la ciudad también destaca la elevada participación del proceso, "con más de 150.000 votantes. Pocos partidos son capaces de movilizar a tanta gente, lo que demuestra que tenemos fuerza en la sociedad", zanja.