Guarido denuncia un "chantaje" de Herrera en la construcción del futuro centro cívico

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha advertido a la Junta de Castilla y León que no tolerará "chantajes ni utilizaciones" por parte de la administración autonómica en lo que respecta a la construcción tanto del centro cívico como del nuevo Conservatorio de Música. Considera el regidor que las últimas declaraciones de Juan Vicente Herrera y Alberto Castro sobre ambas dotaciones son "ambiguas" y denuncia que pueda existir un interés oculto para que el Ayuntamiento elija una de entre las dos instalaciones. Guarido afirma que Zamora quiere las dos y que es competencia de la Junta su construcción, por lo que ha asegurado que el Consistorio no cederá.

El Ayuntamiento de Zamora ha sacado su cara más beligerante en relación a las dudas que planean sobre el agujero del Palacio de Congresos. "El presidente Herrera, en su última visita, hizo unas declaraciones muy ambiguas en las que daba a entender que era el Ayuntamiento quien tenía que elegir entre el centro cívico o el Conservatorio", explica Francisco Guarido. "No sabíamos que nosotros deberíamos tomar tal decisión. Pero, en cualquier caso, si nos preguntan, nuestra respuesta es que queremos las dos. Son dos instalaciones necesarias para Zamora y cuya competencia es clara: ellos deben pagarlas", analiza el alcalde.

Francisco Guarido cree que tras esta "ambigüedad" se esconde una posible falta de financiación. "Quizá el Presupuesto regional no permita abordar ambas obras, pero eso no es problema del Ayuntamiento. Desde luego, no vamos a permitir que la Junta nos haga chantaje ni que nos utilice como excusa porque no tiene dinero", expresa.

El alcalde, por último, ha recordado que existe un compromiso firme por parte de la Junta de Castilla y León para realizar el centro cívico en el agujero del fallido Palacio de Congresos. "Ha habido tres reuniones en este Ayuntamiento con representantes de la Junta. Tenemos el reparto de la financiación en un 70-30 e incluso hemos trabajado con planos. No entendemos por qué esa ambigüedad del presidente Herrera a estas alturas, pero desde luego Zamora quiere las dos instalaciones y cada uno tendrá que hacer frente a sus competencias", comenta el alcalde Guarido.