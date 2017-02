El turismo de proximidad en Galicia, nueva apuesta para promocionar Zamora

El Patronato de Turismo en la Diputación Provincial apuesta por su continuidad en el Salón Internacional de Turismo Gastronómico "Xantar", la única feria internacional del sector que se celebra en España y cuyo objetivo principal es promocionar el turismo a través de su vertiente culinaria. La celebración, que ha sorprendido por su diseño y organización al diputado del área, José Luis Prieto Calderón, "es favorable a los intereses de Zamora y a partir de ahí intentaremos mejorar nuestra presencia", avanza el también vicepresidente del Patronato de la Diputación. Durante las jornadas, que culminaron el pasado domingo, Zamora acudió con un expositor y dos degustaciones, una de queso y otra de vino, si bien de cara a futuras ediciones es previsible un incremento de la presencia zamorana al preparar la expedición con mayor antelación.

Prieto Calderón expone que el salón gastronómico "tiene un concepto que a mí me ha gustado mucho, es una feria diferente con líneas muy centradas en la enogastronomía pero que, a su vez y de forma paralela, lleva el turismo por bandera", apunta. A su juicio, "hoy en día no se entiende el turismo de interior si no va acompañado de gastronomía y enología". Desde ese punto de visita, la oferta turística de la provincia de Zamora "encaja a la perfección y puede resultar muy interesante".

La proximidad geográfica es otra de las bazas que anima al Patronato de Turismo de Zamora a apostar por su presencia en Galicia, de hecho, la comunidad autónoma es la tercera emisora de turistas a la provincia y, dentro de la región, Orense encabeza el ránking.

El Patronato de Turismo parte del calendario de ferias y eventos de la Junta de Castilla y León para decidir su presencia en jornadas de este tipo, ya que "bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León estamos más arropados". Sin embargo, la feria "Xantar" no formaba parte del itinerario de la Administración regional, sino que "ha sido fruto de una invitación personal a raíz del convenio firmado con la Diputación de Orense" que materializa "nuestra intención de colaboración mutua".

La provincia acude por primera vez a la convocatoria gallega de la mano del Patronato de Turismo de la Diputación Provincial, donde ha presentado sus principales productos turísticos. Además, el Patronato protagonizó un workshop con agencias de viaje y prensa especializada así como dos degustaciones de vino y queso. Sin salir del recinto ferial, el visitante ha podido conocer en Orense los atractivos naturales, arquitectónicos, históricos y enogastronómicos de los distintos puntos geográficos promovidos por organismos públicos, caso de la Diputación de Zamora.