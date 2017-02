Los ambulantes, "atónitos" ante las críticas por el nuevo mercadillo

Los vendedores ambulantes de Zamora permanecen "atónitos" ante la polémica suscitada por el cambio de ubicación del mercadillo de los martes desde Ifeza hasta el Alto de los Curas. Una situación que, aseguran, les provoca "rabia, pena e indignación, pero no sorpresa", dado que consideran que desde hace años tienen que cargar con una "idealización surrealista" de su colectivo que hace que se levanten las críticas a la mínima modificación. Pese a que el nuevo espacio que van a ocupar en Vista Alegre les parece óptimo para no molestar a ningún vecino al tiempo que se dinamiza esta zona, los ambulantes están dispuestos a estudiar "alternativas valientes", como han reclamado los grupos de oposición, para buscar una ubicación definitiva a la cita de los martes.

El colectivo de ambulantes de Zamora ha ofrecido su opinión sobre las críticas al mercadillo de Vista Alegre. "Vamos a ocupar un espacio donde no hay edificios ni viviendas construidas. Solo hay unos seis puestos delante de un bloque y también algún puesto delante de las obras de los chalets, que no están construidos. Hay que recordar que, mientras estábamos en La Horta, se construyeron en la zona más de 60 viviendas y el mercadillo no afectó ni a las obras, ni al propio negocio. Simplemente fue cuestión de organización", explican.

Por otra parte, los ambulantes están abiertos a estudiar nuevas vías para el mercadillo. "Los grupos políticos hablan de analizar posibles reubicaciones. Hagámoslo. Nosotros siempre estamos dispuestos al diálogo. Pero hagamos una apuesta valiente, que ofrezca trabajo a desempleados. Nos podemos instalar en La Marina, por ejemplo, y durante la noche pueden montar los puestos personas en paro y nosotros solo llevamos el género", explican. "Nunca hemos dado un problema, en Zamora todo el mundo quiere mercadillo, pero siempre se nos ataca", se lamentan.