Condenado a dos años de cárcel el tuitero que denunció una zamorana por machismo

El tuitero denunciado por una zamorana por enviar mensajes fomentando la violencia machista y enalteciendo el terrorismo yihadista hace un año ha sido condenado a dos años de prisión por la Audiencia Nacional. El joven barcelonés Jordi Moya Hernández, de 21 años, lanzaba a sus 2.000 seguidores en la cuenta @Beren12h tuits en los que podía leerse como "53 asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con la de putas que hay sueltas", "Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad" o "si eres gorda, hoy no salgas a la calle, que voy por ti".

La zamorana Rosa Chacón vio los mensajes en diciembre de 2015 y presentó denuncia en Comisaría. Al mismo tiempo, en Santa Cruz de Tenerife otra persona hacía lo propio ante la Policía Nacional, cuyas cuentas en redes sociales se inundaron, asimismo, de quejas de ciudadanos. Twitter cerró el perfil del joven que fue detenido y procesado después de que, desde una segunda cuenta, difundiera, por ejemplo, la imagen de una mujer maltratada con el lema: "Ya la he maltratado, tú eres la siguiente". En otros mensajes, el tuitero Moya se quejaba de que ya no hubiera atentados como el del 11-M.

La zamorana Rosa Chacón, presidenta de la Asociación Zamorana de Mujeres Empresarias (Azame), mostró ayer su satisfacción por la condena dictada por la Audiencia Nacional. En su día, llegó a cruzar por las redes sociales una advertencia al delincuente:"Has pillado conmigo y la has cagado porque seres como tú es lo que no quiero en esta tierra", a lo que el tuitero machista replicó: "Dedícate a cuidarte de la menopausia que ya tienes edad".

Durante el proceso, la novia del condenado se puso en contacto con la zamorana para tratar de que retirara la denuncia. "Me dijo que su novio perdería el trabajo. Pero mis convicciones son firmes. Y resulta que trabajaba con niños, lo cual, en vista de los mensajes tan brutales que difundía, me parece patético y horrible", señala la zamorana.

También durante el juicio Jordi Moya intentó enmendar su actitud con argumentos que causaron perplejidad en el tribunal. El acusado argumentó que, lejos de incitar a la violencia, sus manifestaciones a través de las redes sociales buscaban "sensibilizar" sobre la violencia machista por entender que se trata de "un problema muy grave". La sentencia considera que todos aquellos mensajes llamaban la atención justo por lo contrario y que los comentarios no pueden ser tomados en cuenta como "broma o humor negro". Para el tribunal queda probado que la actitud del tuitero era justamente el ensalzamiento: "Lo que revelan los contenidos de los tuits es la discriminación hacia la mujer".

Rosa Chacón asegura que seguirá igual de combativa frente a este tipo de discriminaciones: "No se trata ya de feminismo o no feminismo, no me considero feminista, lucho por la igualdad. De mujeres y hombres, pero también de personas con discapacidades o de cualquiera que vea vulnerados sus derechos".

La zamorana ve con preocupación la deriva de la juventud hacia actitudes que deberían haberse superado:"Hace poco, yendo en coche con mi hija, me detuve al ver una pareja en la que él estaba claramente maltratando a la chica, que no tendría más de 16 años. A él lo puse a caldo y acompañé a la chica, que solo tenía miedo de que se enteraran sus padres, quienes ya le habían advertido que no saliera con él. No sé que está pasando, algo debemos estar haciendo mal los padres, la sociedad en general, porque el discurso machista está interiorizado incluso en las nuevas generaciones".

Y eso se trasvasa luego a ámbitos como el laboral, haciendo añicos la labor de décadas en pro de la igualdad de la mujer. "Sí, todavía hoy te encuentras al típico que te manda a fregar a casa. Me ha pasado hace poco. Por eso tenemos que seguir luchando".