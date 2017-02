La Diputación insta a Fomento a agilizar las obras del AVE entre Zamora y Galicia

"Agilizar las obras del AVE entre Zamora y Galicia". Es la petición que la presidenta de la Diputación Provincial, Mayte Martín Pozo, trasladará de nuevo al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras el acuerdo alcanzado por unanimidad esta mañana por la corporación provincial a raíz de un ruego de Izquierda Unida. La dirigente provincial ha matizado durante la sesión plenaria que "ya planteé esa instancia al ministro hace unos días en Fitur, pero será un placer volver a hablar con él para insistir en la agilización de las obras". La petición surge después del anuncio de un nuevo retraso en el tramo del AVE entre Zamora y Pedralba de la Pradería, que no concluirá hasta finales de 2018, "lo que superaría el año de retraso respecto a lo dicho por la anterior responsable", argumenta en su ruego la portavoz de IU, Laura Rivera, en referencia a Ana Pastor.



Los remanentes

La sesión plenaria ha servido también para dar cuenta del informe evacuado por Intervención sobre las inversiones financieras sostenibles con cargo al superávit de 2013, 2014 y 2015 tras liquidar los presupuestos de 2016. El remanente de los ejercicios ronda los 42 millones de euros dedicados a "más de un centenar de tramos de carreteras, caminos rurales y abastecimiento de agua", ha esgrimido el popular Aurelio Tomás. Frente a las acusaciones del socialista Antonio Plaza sobre "el gasto arbitrario y el clientelismo político del PP" a la hora del reparto de fondos, el diputado del PP retó a Plaza: "¿Me quiere usted decir qué pueblo de la provincia hemos dejado sin atender en cuestión de abastecimiento? ¿Y me quiere decir qué carreteras, ya que en el caso de los caminos rurales había convocatoria pública? La realidad es tozuda: una carretera no tiene color político", ha subrayado Tomás. Las críticas de IU estuvieron más orientadas a los más de cuatro millones que se dedicarán a amortizar deuda ya que "la provincia no necesita recortar este aspecto, lo que necesitan son infraestructuras".



Las mociones

El pleno de la Diputación sacó adelante también esta mañana varias mociones, la mayoría, con enmiendas del Partido Popular. Entre ellas, la de Ciudadanos, encaminada a restablecer la ITV en Aliste y Sayago "al menos una vez al año", apunta la petición de David Carrión. La corporación aprobó también las mociones socialistas dirigidas a instar a la Junta de Castilla y León a mantener los puestos docentes jurídicos, plantilla y cupo, necesarios para atender las necesidades educativas de la provincia". Con respecto a las mociones de IU, el grupo sacó adelante sus dos propuestas, aunque también previo paso por las enmiendas populares: una destinada a instar a la Consejería de Agricultura y Ganadería a convocar las ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, y otra para adherirse al manifiesto del Consejo Económico y Social de Castilla y León en apoyo al proyecto de biorrefinería en Barcial del Barco.