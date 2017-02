Los vecinos de Vista Alegre claman contra el mercadillo en mitad del Pleno

Pancartas con lemas tales como "No se atienden los intereses de los vecinos", "No al mercadillo en frente de mi construcción", o "Mercadillo impuesto sin el consenso de los afectados" inundaron el espacio reservado para el público en el Salón de Plenos durante la sesión ordinaria celebrada ayer en el Ayuntamiento de Zamora. Unas reivindicaciones que fueron lanzadas por representantes de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre y propietarios de los chalets aún sin construir de la misma zona. Los vecinos del Alto de los Curas acudieron al Pleno correspondiente al mes de enero para mostrar su enérgica protesta frente al inminente traslado del mercadillo de los martes a las proximidades de sus hogares. Ayer fue la primera pero, prometen, no será la última vez que se movilicen.

El grupo municipal del Partido Popular fue el encargado de llevar a Pleno una moción en la que solicitaba al equipo de Gobierno un replanteamiento de la ubicación del mercadillo de los martes. Petición que encontró el apoyo de Ciudadanos, pero no de IU, PSOE y los concejales no adscritos, que con su abstención tumbaron la posibilidad de debatir el asunto. Eso no impidió, ni a los representantes de los vecinos ni al concejal Christoph Strieder, poder hablar largo y tendido sobre el tema una vez finalizada la sesión plenaria.

Dolores Prieto, presidenta de la Asociación de Vecinos de Vista Alegre, se mostraba visiblemente enfadada a su salida del Salón de Plenos. "Lo que ha ocurrido hoy aquí nos demuestra que no se nos va a tener en cuenta, que no se nos va a escuchar y que nadie ve los problemas que vamos a tener con la instalación del mercadillo frente a nuestros hogares. Se meten en las viviendas", explicaba la representante. Dolores Prieto, que asegura haber tenido varias reuniones con Christoph Strieder, se mostraba desanimada por el resultado del Pleno. "Ayer mismo mantuvimos una reunión con el concejal, pero está claro que no nos hacen ni caso. Nos dicen que se nos va a tener en cuenta, que nuestra opinión va a contar... Nada. No van a hacer nada hasta que ocurra algo, porque tal y como está planteado puede ocurrir cualquier accidente", explicaba la presidenta.

En los mismos términos se expresaba Leticia López Mesonero, que es la presidenta de la comunidad de los chalets que aún no están construidos. "En ningún momento nos han dado traslado del expediente y no conocíamos la situación hasta que hemos visto que nos han pintado las aceras delante de nuestra casa", comentaba. "Tenemos una licencia de obra que no van a respetar, porque nuestro constructor ya nos ha dicho que no va a poder acceder con el camión y los materiales durante los días de mercadillo. Y cuando tengamos la casa construida y el vado, nos encontraremos con puestos delante de nuestra casa que nos impedirán salir", analizaba.

Ambas representantes coinciden en una cosa: la de ayer fue la primera reivindicación pública, pero no será la última. "Evidentemente, vamos a seguir movilizándonos, porque si lo dejamos no nos harán ningún caso. Tenemos que seguir protestando y diciendo que lo que quieren hacer, sencillamente, no es posible. Y lo van a ver desde el primer día que lo trasladen", comentaba Dolores Prieto.

"Decisión inamovible"

El concejal de Comercio Christoph Strieder, apelaba al talante para apaciguar los ánimos. "El traslado del mercadillo al Alto de los Curas es una decisión de Pleno y, como tal, es inamovible. Además, no hubo nunca ninguna propuesta alternativa a esa ubicación", explicaba. "Una vez dicho esto, también hay que decir que vamos a ser flexibles para satisfacer a todas las partes. Hablamos de muchos intereses en Vista Alegre, calle Burgos y los chalets que están por construir, pero también hay intereses de 247 familias de ambulantes que viven de esto", aseveraba el edil.

Strieder, que ha defendido que "el mercadillo no puede ser algo marginado de la ciudad", tendía su mano a los vecinos a la salida del Pleno. "Propongo que nos reunamos con tranquilidad y buena voluntad por todas las partes, porque la situación así lo requiere. Esperemos a ver cómo se desarrolla el mercadillo durante los primeros días y después reunámonos con críticas, mejoras, deseos o cambios. Podemos valorar reubicaciones puntuales de puestos que estén inmediatamente delante de las viviendas, pero tenemos que verlo con perspectiva. Pido tiempo", comentaba el concejal.

Acuerdo para las cuentas

El Pleno celebrado ayer sirvió también para aprobar definitivamente el Presupuesto del año 2017, que contó con los votos a favor de IU, PSOE, Ciudadanos y no adscritos y la oposición completa del PP, tal y como ocurrió en la sesión del mes de diciembre.

El Principal, sin periodista

Otro de los puntos del orden del Pleno consistió en la resolución de las alegaciones al Presupuesto, donde se incluía la realizada por la Asociación de la Prensa de Zamora sobre la cobertura de una plaza de "encargado de comunicación" del Teatro Principal. Como ya se había anunciado, el equipo de Gobierno desestimó esta reclamación, que sí encontró el apoyo verbal del Partido Popular y de Ciudadanos. Con esta decisión, la citada plaza se podrá cubrir con unos requisitos mínimos de Bachillerato o de Formación Profesional, en lugar de una titulación universitaria en la rama de Ciencias de la Información.